犯大忌！農委會疑培養網軍　花公帑開標案帶風向

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）農委會疑似被指透過標案招募網軍，透過網紅，Youtuber，或寫手在網路論壇平台，如PTT、Dcard、Mobile01等，對事涉農委會相關議題言論適時澄清，增進民眾認知。有政府單位幕僚指出，此標案意圖培養網軍「帶風向」，犯網路世界大忌。

聯合報導，不具名幕僚表示，以PTT為例，PTT屬網路論壇不該做商業行為，政府若要打擊假消息，應在官方訊息平台，例如以懶人包方式澄清，但不應在網路看板、論壇，以養網軍帶風向方式操控輿論。

他直言，這就是政治網路操作的一條紅線，觸及帶風向就是犯大忌，當然會被質疑養網軍，引發負面觀感，更不宜拿公帑養一群人（網軍）在社群平台帶風向操作。

另名不具名網路幕僚也提到，先前就有人懷疑買PTT帳號，一些舊帳號過去發文多無關政治，現在發文竟都與政治有關。他依個人觀察分析，當政治人物操作PTT等網路論壇變成常態，效益只會越來越低。

政壇中較早經營網路的北市長柯文哲曾坦言，他有一群自發性的網路義勇軍。負責柯網路經營的市府發言人柯昱安表示，目前柯市長的臉書粉絲團有好幾個，最大會員數已破5萬人。

柯昱安說，粉絲言論因屬自發性，常會言論失控或太熱烈等狀況，若影響到他人或言論攻擊等行為，市府就會跟版主溝通，請粉絲自律。過去就曾發生粉絲不滿柯市長有負面報導而肉搜記者，市府出面道德勸說，請版主要粉絲們對事不對人。

柯昱安表示，政府網路經營會受到議員、社會輿論、媒體等監督，政府單位的社群經營，也不應花公帑搞標案。