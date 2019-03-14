蔡英文接見「國際技能組織」成員 簽署合作備忘錄

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）蔡英文總統今（14）日上午接見「國際技能組織常務理事會成員」，說明政府致力為技職教育所投注的努力，並盼與「國際技能組織」攜手合作，將台灣推動技職教育之經驗與全世界分享。

國際技能組織（WorldSkills International, WSI）成立近70年，今年首次在台灣召開常務理事會。蔡英文指出，台灣是國際技能組織資深會員，也曾主辦國際技能競賽，對職業技能之培訓相當重視。

她提到，辦公室裡放著一整套「公東高工」木工科學生製作的家具。去年暑假，對這群學生在技能競賽的努力留下刻印象，她相信台灣每個角落都有這般努力的技術人才，流傳著「黑手變頭家」的傳奇故事。

蔡表示，過去三年來，台灣增加了對技職教育的經費支持，也開辦「國家產學大師獎」來獎勵技職專業教師，並擴大技能競賽規模。她相信技能不僅是賺錢的工具，更是解決社會問題、推動社會創新的關鍵，並可助台灣積極實現聯合國的「永續發展目標」（SDGs）。

這一次，巴特里（Simon Bartley）會長來訪，將見證台灣與國際技能組織簽署合作備忘錄，設立全球第二個「World Skills 能力建構中心」。蔡表示，盼透過該中心，分享台灣推動技能發展的經驗，特別是針對鄰近的東協、南亞國家，及有高度成長潛力的非洲國家，達成「用技能交朋友」的重點目標。