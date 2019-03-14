醫師轉型藝術家！謝宛儒獲邀羅馬當代藝術館展出　感動滿滿不忘初心

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）台北宛儒畫廊執行長謝宛儒從醫生轉行當藝術家，受邀前往義大利羅馬當代藝術館現地創作，作品隨後也致贈給該館。

位於台北市南京東路上的宛儒畫廊，至今已成立3年，執行長謝宛儒6歲移居美國，畢業於名校史丹佛大學，並於西雅圖執業，之後決定返台就近照顧雙親，並經營起畫廊，投入藝術產業，目前育有兩子。

宛儒畫廊多次舉辦藝術家個展或聯展，如郭彥甫個展、「荒境中的珍貴記憶」聯展等，並曾攜手英國文化協會舉辦慈善音樂會，募得的10萬善款全數捐助台灣國際兒童村。

謝宛儒表示，自己以前在美國是執業醫生，現在回台後專心經營畫廊，以及藝術家身份，她認為她的斜槓人生都朝著幫助並療癒他人為目標前進，透過音樂、藝術將人類連結起來，實在是很不可思議。

這次，羅馬當代藝術館（The Museum of Contemporary Art of Rome）邀請謝宛儒受邀前往駐村，於5日至10日展出藝術作品，每位藝術家都於透明工作室作畫，期間開放民眾參觀以及交流。



藝術家謝宛儒與參觀民眾（圖/宛儒畫廊臉書）

回憶起駐村的緣由，謝宛儒特別感謝駐義代表李新穎，她於去年參訪羅馬時，李新穎帶她參觀羅馬當代藝術館，當下他看到徵求國際藝術家現場創作的計畫，她馬上熱切的表示希望能參加，沒想到李新穎也幫忙她成功入選。

中央社報導，謝宛儒表示，沒想到李新穎記在心上，後來真的向計畫策展人德菲尼（Giorgio De Finis）促成此事，讓她有了這次難得的羅馬展出經驗，她覺得這對她的創作生涯影響很大。其中，駐地經驗有不少令她感動的回饋。謝宛儒說，一位義大利藝術家對她說「你的作品填滿了我的心」，她覺得這是最好的讚美。

值得一提的是，有觀眾從作品看出謝宛儒的生命經歷。謝宛儒說明，她曾學習日本武術薙刀，雖然沒寫在作品介紹裡，但還是有義大利觀眾說，看她運用筆墨的姿態，讓他們聯想到了柔道、合氣道。

現場創作的分享會已於近日落幕，她於展覽結識的粉絲都來捧場，李新穎、前義大利駐台代表馬忠義（Mario Palma）等均出席。她並在展覽後，將該幅添加羅馬元素的作品致贈給羅馬當代藝術館。

另外，宛儒畫廊將於21日出發前往威尼斯本博宮（Palazzo Bembo）參展，於5月11日至11月24日進行為期六個月的展出，參展藝術家為連建興、郭彥甫，以及謝宛儒本人。出發前將於20日宛儒畫廊舉行行前預展，藝術家將於現場解說作品創作理念與意涵。更多詳情請前往官網或臉書專頁查詢。