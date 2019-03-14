強化區域合作 疾管署與印尼共同推動登革熱防治計劃

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）為強化登革熱區域防疫網路，分享臺灣登革熱防治經驗，疾病管制署自去（2018）年起推動新南向登革熱計畫，與印尼進行登革熱監測防治策略及專業技術交流，3月11日至15日辦理登革熱防治專業技術訓練營，邀請印尼登革熱防治相關單位實務工作人員共10名參加，以強化臺灣、印尼雙方的登革熱防疫成效。

疾管署自去年推動新南向登革熱防治交流合作計畫，透過辦理登革熱防治研習營、籌組深耕防疫隊進行實務交流，與印尼分享台灣登革熱防疫經驗，包含疫情監測、地理資訊運用、衛生教育、社區參與、臨床處置等六大項目，並建立聯繫平台，另以台灣登革熱防治模式為基礎，完成一套適合當地登革熱防治模組教材。

疾病管制署監測資料顯示，今年截至3月11日國內共計78例登革熱境外移入病例，為10年同期最高，其中自印尼境外移入之病例數為22例。近四年境外移入登革熱約有8-31%感染地為印尼。

本次疾管署特別邀請國立中興大學昆蟲學系杜武俊教授，也是去年與今年度新南向登革熱防治交流合作計畫主持人，介紹登革熱病媒蚊的習性並傳授民眾前往登革熱疫流行疫區該如何自我防護，並呼籲民眾選用含敵避之防蚊藥劑才能達到最好之保護效果。

疾管署呼籲，民眾至登革熱流行地區，應穿著淺色長袖衣褲、於皮膚裸露處塗抹政府機關核可的防蚊藥劑、居住在有紗窗、紗門的房舍等；返國後如有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似症狀，應儘速就醫並告知旅遊活動史。