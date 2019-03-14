【緊急快報】日本擬全面禁止南韓人入境

(台灣英文新聞 吳東文/綜合外電報導)台日關係友好，是兩國民衆有目共睹，例如在311地震8周年時，我國總統蔡英文還特別在Twitter上，以日文推文，向該地區災民表達哀悼之意，引起日本網友瘋狂轉發感謝。然而，同樣是日本的鄰國，南韓最近與日本的關係，則因韓軍疑似準備對日自衛隊開火、南韓總統文在寅親北韓態度、以及南韓法院判決扣押日企在韓資產等衝突，而快速惡化，曾擔任日本首相的現任副總理兼財務大臣麻生太郎甚至建議，應該停止向南韓發出簽證，以示對抗。

日本《NHK》報導，麻生於12日，在日本國會表示，為對抗南韓政府扣押日企財產的行為，日本政府可以用關稅、禁止匯款、以及停發簽證等方式，予以回擊。我們都知道，在現代國際社會規則下，「停發簽證」和「全面禁止入境」是同義詞。

對此，根據報導，日本官方長官菅義偉於昨（13）日表示，日本政府已多次強調，會對南韓採取「任何可能的選項」，並説明麻生12日的發言，應該也是相同的意思。

日韓除了在安保方面，因北韓、中國、以及美國因素緊密連結外，經濟更是有強大的互賴關係，因此若日本真對南韓實施關稅，甚至是停發簽證等制裁的話，影響很可能會波及到兩國企業的國際競爭力。

《日本經濟新聞》今日早報報導，若日本真的全面禁止對南韓民衆發出簽證，則日本將失去該國每年赴日700多萬赴日旅客，重擊消費。

此外，報導還分析，若日本對南韓進行出口限制，或課高關稅，則會對兩國企業造成嚴重負面影響，因為日韓產業有高度「水平分工」現象。

由於我國與日韓關係皆緊密，兩國外交戰若真的開打，勢必會對台灣政治、經濟、外交造成巨大影響，因此必須特別注意此事發展。

點這裡看南韓政府回應