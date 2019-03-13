Super TaiRa搶6千億商機 蔡總統：台灣自主發展世界級技術！

(台灣英文新聞/政治組 綜合報導) 總統蔡英文今(13)日出席「第一屆Super TaiRa（超級台灣無線技術）國際論壇」表示，未來透過中科院及產業的合作及聯盟帶領下，「台灣隊」的實力絕對會不斷的升級，帶來世界級的成就。

蔡總統上午在國家安全會議秘書長李大維、國防部長嚴德發、桃園市長鄭文燦、國防部副部長張冠群上將等人陪同下，前往國家中山科學研究院龍園研究園區，出席「第一屆Super TaiRa（超級台灣無線技術）國際論壇」，並見證Super TaiRa聯盟與國內外廠商簽署合作意向書。

中央社引述蔡總統說，相信未來在聯盟的帶領下，無線傳輸的「台灣隊」絕對能在國際上打出非常好的成績，且可以繼續開拓在工業4.0、物聯網、智慧城市，及民用雷達網等運用領域。更重要的是，未來可以進一步搶下全球物聯網無線傳輸，預估高達新台幣6000億元商機的市場版圖。

蔡總統臉書今天也po文指出：





顧國安！拚經濟！

台灣又有一項世界第一的技術了！它叫做Super TaiRa！

Po文同時向網友解釋什麼是Super TaiRa技術？

它是由中科院和宏碁集團，合作開發的一項尖端技術。這項技術，有多強大呢？在今天的實際展示無線傳輸時，它能夠穿透防爆箱，也能克服崇山峻嶺的地形和天候！在資安保密方面，有保密模組，它也能防止駭客入侵。 更重要的是，它是台灣自主發展的世界級技術！

5G時代來臨，Super TaiRa技術對台灣有何重要性呢？Po文指出





1⃣ 它已在全球數十個國家註冊商標

2⃣ 它提升台灣在全球物聯網的影響力，爭取6000億的商機

3⃣ 它讓台灣在全球高科技產業供應鏈中，成為無可取代的角色



蔡總統po文強調，政府會將中科院的軍用技術，釋放給民間使用，並提供技術指導。這種軍民合作、軍民共享的創新模式，就是政府推動產業升級、經濟發展的典範。

她要證明，政府跟民間聯手，台灣隊就會是一支不斷進化、升級的產業強國，讓世界看好台灣、投資台灣。