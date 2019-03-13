黃光芹告3名韓粉涉嫌恐嚇！　韓國瑜籲網友「尊重言論自由」

（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）高雄市長韓國瑜前天(11日)受邀上電台接受名嘴黃光芹訪問，雙方針對「市長做好做滿」的議題討論，事後引發支持韓國瑜選總統的粉絲不滿，有人揚言要對黃光芹兒子、丈夫不利。黃光芹今(13)日下午與丈夫楊文嘉至新北市林口警分局報案，並對3名網友提告恐嚇。

《聯合》引述黃光芹說，身為家長，既然有人放話揚言要傷害小孩、丈夫，她也必須做出防備，以防真的發生意外。黃光芹同時也嗆韓國瑜不應縱容韓粉，要韓國瑜「把群眾帶出來，就要有本事帶回去」。

《蘋果》報導，韓國瑜日前接受黃光芹專訪，表態稱「4月不會領表選總統」、「(市長)我會繼續做下去」，結果「做好做滿」的解讀，卻演變成各說各話，引發韓粉在網路圍剿黃光芹，甚至嗆聲「不得好死」、揚言傷害她兒子。

對此黃光芹今也發飆反擊嗆「敢動我孩子試試」，韓國瑜因此喊話要網友冷靜：「本人有雅量接受所有報導，也希望大家本著善意尊重彼此的言論自由。」

韓國瑜今下午接受媒體採訪時呼籲：「特別拜託支持韓國瑜的好朋友，請能夠尊重我從選舉到現在，一直堅持不變的主軸，就是愛與包容，千千萬萬不要用不當的文字跟語言，去批判、反對不同政見的這些人。」



高雄市長韓國瑜曾出書《跟著月亮走》，採訪撰述人正是黃光芹，韓國瑜也不只一次接受黃光芹廣播專訪，不料卻因日前一場預錄訪問，針對「市長做滿4年」議題討論，節目播出後變成各說各話，韓國瑜甚至反問媒體：「誰說的！」



黃光芹11日晚間在臉書PO文稱，基於節目公信力，一連聽了4遍錄音檔，「若是韓國瑜市長想整個推翻也沒關係！」並指「動搖他(指韓)心志的，不是別人，而是他自己的慾念」，結果韓粉傾巢而出，猛攻黃光芹臉書。