春神來了誰知道！王朝大酒店玉蘭軒以花入菜

隨著春暖花開，許多花材正鮮嫩、芬芳，台北王朝大酒店旗下中餐廳玉蘭軒推出春季主題料理，由玉蘭軒主廚駱林榮發想主題，選用當季花材入菜，打造視覺與味覺饗宴，主打「玫瑰豬肋排」、「百合鮮蝦球」及「茶油松坂肉」，每道菜價格420元起。

「玫瑰豬肋排」挑選三比七黃金比例的豬肋排，先醃製三天再油炸至深棕色，再由主廚裹上特製玫瑰花醬。用春季盛開的玫瑰花瓣淡雅香氣，平衡豬肋排的豐富油脂，每一口都是爽口與滿足，「玫瑰豬肋排」每道單點售價520元。

「百合鮮蝦球」是一道具有春天氣息的清爽料理，主廚選用肉質Q彈的草蝦以及嚴選美國綠蘆筍，再搭配口感鮮脆的百合花瓣，三者結合後散發迷人的春天氣息，口味鮮美令人垂涎三尺，「百合鮮蝦球」每道單點售價520元。

「茶油松坂肉」嚴選屬於頂級植物油的「冷壓初榨茶油」，主廚先將口感富有嚼勁的松坂肉川燙後，與苦茶油一同攪拌，再搭配口感清脆的水蓮，就是一道春季甘醇又爽口的美味料理。「茶油松坂肉」每道單點售價420元。

玉蘭軒位於台北王朝大酒店二樓，餐廳提供近百道佳餚，主打江浙、粵式、台式料理，也會不定期推出季節限定料理。春季限定料理從即日起至5月31日止，詳情請洽02-2719-8399 #3366 玉蘭軒。