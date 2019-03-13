研究：臉書、IG秀寶貝照 無形中讓小孩深陷危險

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）手機普及加上社群興盛，上網分享美好有趣的生活點滴蔚為浪潮，許多父母更樂於在社群平台上「秀秀自己的寶貝」！據兒福聯盟調查，8成4家長曾上網分享育兒情況，卻有超過4成家長很少甚至不會檢查平台隱私設定，3成3從不檢查群組成員名單，間接提高孩子暴露在風險的機會。

雖然孩子的成長只有一次，但未必所有珍貴的記錄都適合展露在眾人面前，恐暗藏危機。根據調查，逾1成曾遭網友負評、騷擾或檢舉等，其中3成更遇過孩子照片被不當截圖或轉載使用。

澳洲的兒童網路安全專設組織於2015年曾指出，大量戀童廦網站的照片都是從孩子爸媽在臉書或Instagram裡偷來。此次調查也發現有分享經驗的家長，2成1曾放過孩子上廁所或洗澡等會露出身體的照片，當中有超過2成「從未及偶爾」為孩子的重要部位打馬賽克或用貼圖遮蓋。

另近1成家長有過度揭露孩子資訊的疑慮，姓名、生日、就讀學校等資料，可能使孩子淪為綁架犯或犯罪份子鎖定的目標。英國巴克萊銀行曾指出犯罪份子只需從父母的社群網路帳號收集孩子資料，便可製造假帳戶及進行借貸。

兒盟提醒秀秀寶貝的「一不三多」原則：