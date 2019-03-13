研究：臉書、IG秀寶貝照 無形中讓小孩深陷危險

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）手機普及加上社群興盛，上網分享美好有趣的生活點滴蔚為浪潮，許多父母更樂於在社群平台上「秀秀自己的寶貝」！據兒福聯盟調查，8成4家長曾上網分享育兒情況，卻有超過4成家長很少甚至不會檢查平台隱私設定，3成3從不檢查群組成員名單，間接提高孩子暴露在風險的機會。
雖然孩子的成長只有一次，但未必所有珍貴的記錄都適合展露在眾人面前，恐暗藏危機。根據調查，逾1成曾遭網友負評、騷擾或檢舉等，其中3成更遇過孩子照片被不當截圖或轉載使用。
澳洲的兒童網路安全專設組織於2015年曾指出，大量戀童廦網站的照片都是從孩子爸媽在臉書或Instagram裡偷來。此次調查也發現有分享經驗的家長，2成1曾放過孩子上廁所或洗澡等會露出身體的照片，當中有超過2成「從未及偶爾」為孩子的重要部位打馬賽克或用貼圖遮蓋。
另近1成家長有過度揭露孩子資訊的疑慮，姓名、生日、就讀學校等資料，可能使孩子淪為綁架犯或犯罪份子鎖定的目標。英國巴克萊銀行曾指出犯罪份子只需從父母的社群網路帳號收集孩子資料，便可製造假帳戶及進行借貸。
兒盟提醒秀秀寶貝的「一不三多」原則：
- 不放高風險資訊：為保障孩子安全，建議家長在網上分享孩子相關事情時，不要放全名、出生年月日、家庭住址及孩子就讀學校的資訊，也建議盡量不要分享孩子身體裸露的照片，以免有心人士截圖。
- 多把關資安管理：定期檢查其社群網路平台的隱私設定及整理群組成員名單，每則關於孩子的貼文都應再次檢查隱私設定。
- 多跟孩子討論：建議家長多跟孩子討論在網上分享孩子資訊的原則，並在分享前諮詢孩子意見。外國專家建議4歲起便可跟孩子作理性討論和溝通，孩子10歲以上的家長更應盡快跟孩子討論過往曾在網上分享孩子資訊的情況及處理方式，減低未來發生親子衝突。
- 多相互尊重和守望：守護孩子人人有責，若分享親友孩子的資訊或照片時，應先諮詢對方家長，也不應擅自轉載或編修他人孩子照片。建議大家守望相助，看到親友在網上分享孩子高風險的資訊時，應告知對方移除或修改隱私權限，共同保護孩子的安全。