春遊蕃婆林休閒農場 體驗農村樂活

為了讓民眾能遠離塵囂，奔向自然懷抱，用慢遊的腳步，樂活的心情，一起體驗新北農漁業田園休閒趣!農業局推薦到三芝蕃婆林休閒農場體驗拔蘿蔔、吃野菜、DIY彩繪，賞花，規劃親子一日旅遊。 位於新北市三芝區錫板里的蕃婆林休閒農場，從淡水往三芝方向，過淺水灣右轉大湖路，循標示即可抵達，場區地處海尾溪谷，為一複合花卉、農事、體驗和餐飲的休閒農場。清嘉慶年間，錫板里乃平埔族聚落，男子常外出打獵，村落族人大都是婦女，因此「蕃婆林」的地名沿用至今，農埸主人雖非原住民，但農場創立時便以此為名。 蕃婆林休閒農場園區內遍植花卉，時值初春，百花爭豔。此外，更吸引人的主題便是農埸內的各項農業體驗活動，有拔蘿蔔、甘藷及手搓山藥湯圓等活動，讓來此的遊客能占得好彩頭與幸福圓滿的吉兆，平日即有的DIY教室活動，如彩繪陶瓷撲滿、果凍蠟燭、貝殼燭台、竹水槍等。農場負責人鄭重修說「拈花惹草免門票，山鮮時蔬健康吃」是蕃婆林休閒農場的主軸寫照，體驗活動加上特色餐飲，不僅能體驗道地的農家生活，也讓您和家人度過一個充滿野趣的假期。 新北市政府農業局表示，休閒農場是提供體驗農學的好去處，拔菜、採果、品嘗當季在地農產，也是食農教育最渾然天成的教育體現。新北市現有11處休閒農場，歡迎到休閒農場春遊體驗。詳洽新北市政府農業局網站(https://www.agriculture.ntpc.gov.tw/)；蕃婆林休閒農場網站(http://fpl.myweb.hinet.net/)及臉書(https://www.facebook.com/fplfarm)。 蕃婆林休閒農場 地址: 新北市新北市三芝區錫板里17鄰44號 農場負責人: 鄭重修 電話：26362716 手機0921070169 營業時間：週一至週日7:00-19:00(非假日至17:00，假日至19:00)全年無休 資料詳洽： 1. 農業局農漁會輔導科 陳進謙科長 電話：29603456分機2902 手機0933-344-247 2. 農業局新聞聯絡人 柯欣妤 電話：29603456分機3028 手機0900-628-190