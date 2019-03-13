「櫃買市場業績發表會」3月27日起連辦六場

櫃買中心表示，配合107年度上櫃公司財務報告陸續公告，為服務廣大投資人，將辦理6場「櫃買市場業績發表會」，日期分別為3月27日、4月2、10、12、15及16日，舉辦地點除首場次在台北花園酒店2樓國際廳外，其餘場次均在櫃買中心11樓多媒體資訊區。考量櫃買市場特色產業聚落，本系列業績發表會各場主題依序為「富櫃50」、「富櫃200」、「櫃買特色」、「生技醫療(一)」、「智慧科技」及「生技醫療(二)」等，共邀請18家上櫃公司參與，歡迎投資人踴躍報名參加。3月27日(週三)率先由「富櫃50」登場，櫃買中心的「富櫃50指數」是以市值排序，並考量基本面、公眾流通量及流動性等條件，選出50檔上櫃股票以流通市值加權計算之股價指數，其成分股囊括櫃買市場中體質優良且市值規模最大的前50檔上櫃公司，主要有半導體、生技醫療、電腦等三大產業，市值約1.22兆元，占全體上櫃公司市值約四成。首場次邀請富櫃50指數成分股中的全球筆電鋰電池龍頭大廠新普(6121)，快閃記憶體控制晶片及儲存解決方案領導廠商群聯（8299）以及國內半導體產業最大之3吋至12吋專業晶圓材料供應商環球晶（6488）等3家公司進行簡報及與投資人互動。4月份則陸續安排富櫃200、櫃買特色、生技醫療(一)、智慧科技及生技醫療(二)等五場主題之業績發表會，各場分別邀請朋億(6613)、亞泰(4974)、閎康(3587)；金可-KY(8406)、桓達(4549)、明安(8938)；聯合骨科(4129)、創源(4160)、友華(4120)；萬潤(6187)、天正(6654)、崇越電(3388)；保瑞(6472)、皇將(4744)、醫揚(6569)等15家上櫃公司參加。櫃買中心同時表示，與會上櫃公司皆由其高階主管親自說明最新的財務業務情形，以及對未來產業前景的看法，投資人可以藉由業績發表會的平台，直接對多家公司高階主管面對面提問，長期以來投資人參與都相當踴躍並頗受好評。本系列之櫃買市場業績發表會機會相當難得，歡迎投資人踴躍到櫃買中心網站報名參加(櫃買中心網址:http://www.tpex.org.tw)。