寒舍艾麗LA FARFALLA義式餐廳 【恣義春饗】新品主菜

春意盎然，正是味蕾嚐鮮品美饌之季。寒舍艾麗酒店La Farfalla義式餐廳於即日起推出6款新品主菜，以義式美味層層交疊口感及風味，彷彿在唇齒間鮮活的舞蹈，綻放出迷人的春色料理，春季推薦新主菜包含「手工義式寬扁麵搭緬因龍蝦 (半隻)襯番茄, 蘆筍」、「雙色義式菠菜起司餛飩襯春季蘑菇, 黑松露」、「煎烤紅鯛魚搭義式鑲烏賊, 白酒蛤蠣襯羽衣甘藍脆片」、「美國Prime等級菲力牛排 (4 oz.)搭緬因龍蝦(半隻)佐龍蝦奶油」、「爐烤每日鮮魚搭拌炒海鮮, 時蔬 (限量供應)」、「托斯卡納風格辣味燉煮海鮮襯蒜味普切塔」等多道經典類主菜、炭烤類主菜、雙人分享主菜供饕客選擇，每道NT1,280+10%起。

另外搭配7款配菜，依不同類別主菜，可免費或NT$280+10%加價購，包含香濃馥郁的「羅馬麵疙瘩搭馬茲瑞拉起司, 番茄」、蒜香蕈香雙重風味的「松露蘑菇大蒜薄餅捲」、迷人煙燻香氣的「煙燻起司南瓜薏仁燉飯」，以及鹹香美味的「羅勒青醬季節蔬菜」，一同感受義式盛情分饗的餐桌理念。更可享用開放式餐檯結合義式「開胃菜餐桌」(Antipasto Table)的創意巧思，精品擺盤、經典義式菜肴及歐陸食材，以多款現拌生菜沙拉、自製醃製鮭魚、手工方形披薩、義式冷肉與起司呈獻。此外，為提供更尊榮的極致享受，以桌邊服務為賓客獻上完美的甜點「主廚特製提拉米蘇(午餐供應)」及「熱熔岩巧克力(晚餐供應)」，苦甜微醺的提拉米蘇及滑順綿密的巧克力，滲入了您的味蕾與心，美味幸福為春日刻劃一幅愛戀滋味！詳情及訂位請洽詢寒舍艾麗酒店La Farfalla義式餐廳(02)6631-8060或至官網。