【快訊】合歡山降大規模冰霰 翠峰到大禹嶺公路夜間封閉

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）在氣溫與水氣配合下，合歡山今(13)日天降冰霰，公路明顯積雪。交通部公路總局表示，台14甲線18到41公里處今天晚間6時到明(14)日上午7時，實施道路預警封閉，明天再視天候決定是否掛雪鏈。

合歡山今天下午降冰霰，規模是近期最大，很快就讓合歡山頭染白，道路明顯積雪，公路總局已要求車輛需掛雪鏈才能行駛。

海拔3275公尺的合歡山武嶺到標高3150公尺的合歡山莊一帶，下午突然降冰霰，大小宛如粗鹽，規模也是近期合歡山固態降水（冰霰或雪）最大。

中央社報導，海拔3402公尺的合歡山頂氣象站中午12時測得氣溫攝氏0.4度、下午1時氣溫0.5度、下午2時氣溫0.4度，當日累積雨量0毫米，上午10時到下午2時相對溼度100%。

這場冰霰來得突然，讓上山遊客都很開心，但往來車輛因為一開始未被要求懸掛雪鏈，武嶺到合歡山莊俗稱「水晶宮」路段因坡度陡，出現小客車打滑情形，還有中型巴士與貨車驚險會車；因大多數車輛未加掛雪鏈，只好小心慢速行駛，短短1.5公里路程塞車逾半小時。

中央社引述交通部公路總局第二區養護工程處指出，依據中央氣象局氣象最新情資，合歡山高山路段入夜後溫度持續下探，海拔3000公尺以上路面結冰機率大，夜間行駛非常危險。

第二區養護工程處表示，考量用路人車安全，省道台14甲線18公里處、南投縣翠峰到41公里處花蓮縣大禹嶺路段，今天晚間6時到明天上午7時，實施道路預警封閉。

明天視天候及道路狀況，再決定是否開放通行或限加掛雪鏈車輛通行，道路封閉期間造成不便，還請民眾見諒。

二工處也呼籲用路人，雪季期間山區路況較難掌握，非必要勿進入山區道路，並請隨時注意公路兩側設立的公路資訊看板所提供最新交通管制、防災資訊，或觀看公路總局省道即時交通資訊、收聽警廣路況廣播，以便掌握最新路況訊息。