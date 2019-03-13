果然匯春季新菜 飄饗日風

3月，春回大地，萬物復甦，冬天的厚重濃烈退場，春櫻正好的淡雅和風輕輕喚醒味蕾。2016年獲美國有線電視新聞網《CNN》報導，台灣非常值得品嚐的蔬食餐廳饗賓餐旅「果然匯蔬食宴」，即日起推出富含日式風味的春季新菜，被日人讚為味鮮之王的「松本茸」豐富了「松本茸福袋烏龍麵」的質樸味美；搭配醃漬梅肉、柚子皮、菠菜、素高湯的「淮山短冊」酸甜爽口；再來個以櫻花體現和風經典甜品的「櫻花水信玄餅」「櫻花費南雪」，為春之饗宴畫上完美句點……專屬於春日美好的日式邂逅，就該從果然匯的春宴開始！

果然匯此次推出的春季新菜，將春天巧妙結合日式風味，運用如食用櫻花、松本茸、淮山等食材，為春天打造清爽溫潤的和風料理。此次新菜中「松本茸福袋烏龍麵」(全素)所使用的頂級鮮味食材—松本茸，其鮮味自古以來便在日本頗富盛名，更有「香氣之王屬松茸，味鮮之王屬木蕈（松本茸）」的日本諺語來予以形容，其鮮味和營養更甚松茸。

「日式豆乳味噌(火鍋湯底) 」(全素)特選日本最具代表性的信州辛口味噌，甜鹹適中，兌入豆乳慢慢攪拌，再以小火煮沸，濃醇香鹹，搭配根莖類蔬菜、菇類最為合適。信州味噌是米味噌，以大豆和米麴製成，因顏色較淡而被稱為白味噌，吃起來有豆香，但味道濃淡適中帶點辛口，主要用來製作湯麵和調味，在日本被廣泛使用。信州自中世紀以來即以製造味噌聞名，其味噌產量占日本出產量四成，非常具有代表性。

「淮山短冊」(全素)短冊是日本一種分切蔬果的刀法，切成細絲狀的淮山，搭配醃漬梅肉與柚子皮、菠菜一起入口，脆口中帶點酸甜，素高湯醬汁的鮮讓淮山更顯美味，由簡入繁，層次有味。

當日本櫻花遇見法國鹽之花，淮山短冊遇見醃漬梅肉，信州味噌遇見豆乳……匯集豐富蔬果及自然食材，提倡蔬食機能飲食的果然匯以保留食物原味為本，味道由簡入繁，在這春櫻繽紛時節，一步步領你走入日式旬食，甘甜鮮美，香醇交疊的多層次美味。3月12日果然匯3家門巿同時推出春季新菜色，同時滿足全素愛好者和蛋奶素食客們，邀您在餐桌上，一起享受春食的浪漫美好。