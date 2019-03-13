職場性騷擾Say NO！ 勵馨攜手台灣帝亞吉歐　講座課程學防身術

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）勵馨基金會與台灣帝亞吉歐舉辦「提升自我，保護自己」講座，杜絕職場性騷擾，課程中也會教導防身術，讓職場女性面對危機時能夠化險為夷。

國際婦女是節提倡女性自立，以及宣揚世界女性在各領域傑出表現的日子。勵馨基金會、台灣知名酒商帝亞吉歐(DIAGEO)已於近日舉辦「提升自我，保護自己」座談會，首度針對工作性別平權進行訓練課程，目標賦予女性自我保護意識，落實職場性別平等。

課程中除了傳授職場女性如何「嗅到危機」進而防範，以及面對性騷擾時如何面對尷尬場合、勇敢表達權益；課程中也會教導防身術，讓職場女性面對危機時能夠化險為夷。

根據2018勞工局統計，最容易遇上職場性騷擾的行業，藝術娛樂休閒業就佔據前三，尤其是身處於以男性為多的職場女性，危機指數更高，在酒吧工作的第一線業務人員蔡小姐就表示，客人常常藉酒裝瘋吃豆腐，自己還曾被客人要求要有脫去衣物的誇張行徑才願意購買產品，讓她非常憤怒、感受很差。

雖然現在#metoo運動已在全球延燒，成為輿論焦點，但根據勞動部調查數據，過半高達54.7%的台灣職場女性不知道自己「已被性騷擾」，遭受到語言騷擾也會認為是開玩笑而不予理會；即便知道了也有高達8成女性選擇隱忍，顯示台灣職場性平意識仍待提升。

勵馨基金會副執行長王怡雯表示，勵馨基金會長期致力於女性賦權，同時也相當重視女性職場性騷擾議題，社會除了要有性別平等觀念外，讓女性擁有自我保護的知識、長出力量，勇敢為自己發聲也是相當重要的事。



台灣帝亞吉歐資深公共事務協理許鴻鵬（圖/帝亞吉歐）

台灣帝亞吉歐資深公共事務協理許鴻鵬強調，這次雙方合作期望賦權第一線女性銷售推廣人員，讓他們在職場遇到性騷擾等問題時，能理解自身的權益，並學會保護自我人身安全。

台灣帝亞吉歐長期關注職場性騷擾的預防，從去年就開始更結合勵馨基金會的倡議專業，為第一線女性業務人員展開一系列的女性賦權課程。今年在課程設計之初，就先邀請勵馨基金會與第一線女性業務人員進行焦點團體，了解她們的實際需求，量身打造今年的「提升自我，保護自己」女性賦權講座。

參與課程的業務人員何小姐表示，生活中難免遇到性騷擾，若是在工作場合中遇到，第一時間會不知道該如何處理，如果加害者又是利益關係人時，更是讓人不知所措。上完系列課程後收穫良多，也學到了不少銷售上的溝通技巧。

這樣的回饋是勵馨基金會所樂見的，而台灣帝亞吉歐也期待第一線女性銷售推廣人員能從課程中獲得自我性別認知，並強化自身問題處理與防衛能力，面對第一線工作中的難題，讓性騷擾從職場消失。