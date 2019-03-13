航空界標竿 美FAA拒禁飛波音737 Max引發撻伐

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導）在各國陸續以飛安疑慮為由禁飛波音737 Max 8機種客機後，美國卻遲遲沒有動作，引發外界批評聲浪，美國航管單位為何沒有這般魄力？

《美聯社》報導，在航空界被視為標竿的美國聯邦航空總署（Federal Aviation Administration, FAA），向來是各國航管單位效法的對象，但眼看各國紛紛禁止波音此問題機型起降，以釐清5個月內發生兩起重大空難之緣由，FAA卻稱仍在評估階段，目前尚無禁飛的理由。

對此，美國權威評測雜誌《消費者報告》（Consumer Reports）飛航顧問Bill McGee直言，FAA對飛機製造商與航空業者之監管愈來愈寬鬆，實在有缺主管機關應有的安全把關態度。

為航空議題撰文達20餘年的McGee表示，FAA益發仰賴所謂的電子監控資料，而不願親赴實地「踢一踢輪胎、看看各項工作是否完善無缺失」。

美國前運輸部長Ray LaHood也呼籲政府儘快禁飛波音737 Max客機，他任內曾於2013年下令禁飛波音787機種，直到波音設法解決該機型鋰離子電池過熱之問題。

民主黨參議員Richard Blumenthal憂心，FAA純粹是怕失了面子，不願承認當初未曾發現該機種的安全設計缺失，就核准該機型投入營運。

目前已有40餘國航管單位禁飛波音737 Max機種，或禁止其進入該國空域，包括歐盟、中國、英國、印度、印尼、新加坡、阿曼、馬來西亞、澳洲等。