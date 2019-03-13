台中酒莊「紅埔桃酒」 勇奪巴黎世界酒類競賽金牌

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）台中樹生休閒酒莊以黑后葡萄釀製的「紅埔桃酒」，今年在第25屆巴黎世界酒類競賽（Vinalies Internationales）獲得金牌，這是繼2016年英國國際葡萄酒競賽（International Wine Challenge）獲銀牌、2017年第20屆德國世界酒類競賽（Mundus Vini）獲金牌肯定後，再次揚威國際。

台中市政府農業局指出，巴黎世界酒類競賽堪稱世上標準最嚴謹的酒類競賽，今年有來自45國、共3,340款葡萄酒樣品參賽。樹生酒莊除了以紅埔桃酒掄金之外，該酒莊生產的另一產品「埔桃酒」，也曾於2014年的巴黎世界酒類競賽獲得金牌殊榮，實屬不易。

樹生酒莊位於外埔水流東休閒農業區內，台灣葡萄因趕在颱風季前收成，甜度不若充分熟成的法國葡萄，卻能產出極品好酒，可見酒莊對於釀酒的用心。

農業局表示，樹生酒莊不斷實驗改善釀造技術，利用台灣高溫高濕的的環境，首創以熱熟成的方式，將加入白蘭地強化後的葡萄酒放入橡木桶中，熟成5年以上，並每年受熱自然揮發10%。如此一來，將葡萄酒的風味濃縮，才成功釀造出能與法國酒匹敵、風味醇厚且保留原天然鮮酸滋味的世界級酒品。