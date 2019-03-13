【緊急快報】日本關西發生深層大地震　影響範圍超廣

(台灣英文新聞 吳東文/台北報導)日本四國與本州交接處的「紀伊水道」，於日本時間今（13）日下午1點48分左右，發生芮氏規模5.2地震，地震深度約為50公里，無海嘯威脅。為方便人在當地讀者，以下皆使用日本時間。

根據日本氣象廳在下午1點53分發佈的最新消息，今日下午1點48分左右，「紀伊水道」發生芮氏規模5.2地震，地震深度為50公里，無海嘯危險，最大震度為4，發生本州和歌山縣，而日本第二大城，同時也是關西地區最大城大阪，也有感受到最強3級搖晃。

此外，本次地震影響範圍相當廣，除了「紀伊水道」附近外，連日本第三大城名古屋、以及本州島日本海側地區，都有感受到1到2級不等的晃動。專家認為，影響範圍廣，與地震深度深有關。

日本四國與本州交接處的「紀伊水道」，於日本時間2019年3月13日下午1點48分左右，發生芮氏規模5.2地震（翻攝自日本氣象廳新聞稿）

根據日本《NHK》快報，目前沒有接獲任何發電設施有異常通報，山陽新幹線也已經復駛，而專家則分析，這可能是菲律賓海板塊内部的地震，與日本相當擔心的所謂「南海斷層大地震」無關，民衆不需過度驚慌。

目前也尚未傳出國人受害消息。

人在當地需要幫助的台灣民衆，請聯絡我國駐日代表處大阪分處，電話是（８１－６）６２２７－８６２３，或是位在東京的僑務組，電話是（８１－３）３２８０－７８２０～３或（８１－３）３２８０－７８２８。

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