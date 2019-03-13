Party Time！新光三越「青春派樂地」春展　插畫藝術進軍台北台南

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）新光三越攜手2018台北插畫藝術節策展人顏寧至（Andy Yen）以「青春派樂地」（Party Time）為題，舉辦夏季空間展，邀請台灣知名插畫家包大山、丁原生、保羅先生參展，特別規劃快閃店、市集等精彩活動。



「青春派樂地」作品（圖/新光三越）

台北市信義區的新光三越春季空間展，主題從輕鬆有趣的「青春派樂地」（Party Time）出發，邀請高人氣插畫家保羅先生、熊超人作者包大山、丁原生以鮮明活潑的風格及角色人物，打造大型裝置藝術，並分散於信義區角落。

策展人顏寧至說明，此次策展最困難的部分在於整合插畫家風格，但由於先前已經和他們合作過，所以溝較順暢也較有默契。使用的色調也有先行統一，所以搭配在一起不會顯得很突兀。

策展人顏寧至表示，這次將插畫帶到百貨公司，並舉辦快閃店、市集等活動，都在考驗插畫家將商品商業化的能力，也希望讓平常較不常接觸到插畫產業的民眾，可以藉此機會認識。



保羅先生作品「Chill波胖」（前）和「Yummy波胖」（後）（圖/新光三越）

在社交平台Instagram上擁有破33萬粉絲追蹤的插畫家保羅先生，以幽默怪奇的風格深受歡迎，這次創造「Chill波胖」和「Yummy波胖」，與丁原生打造的「原聲樂團」，還有文具界療癒偶像「熊超人」共同領軍登場，造型可愛吸引不少民眾互動拍照。其中，保羅先生首度嘗試讓筆下平面角色立體化，將喜歡耍廢的「Chill波胖」和「Yummy波胖」化身為2米高的裝置作品。

除此之外，「青春派樂地」更設計系列活動，包含由3位插畫家，在台北信義新天地舉辦為期9天的「青春快閃店」，包大山跟丁原生更將擔任一日店長，和大家面對面互動。

另外，插畫市集也邀請不同領域以及類型的插畫家共襄盛舉，包含山鼻公主、羊君、邱哥的動物農莊、Huyu等，將於台北信義新天地，以及台南新天地舉辦。5月的某場活動也可見保羅先生現蹤，他將贈送角色專屬面具之外，更將與大家一起進行面具快閃遊行活動。更多詳情請上臉書專頁查詢。



插畫作品（圖/台灣英文新聞）