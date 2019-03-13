成大打造全國首座智慧化高齡醫院　看診科別一次到位

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）位於台南的國立成功大學，準備建置全國第一座智慧化高齡醫院。這座專屬老人的醫院將以病人為核心，形成看診聚落，不同科別一次到位。

中央社引述成功大學校長蘇慧貞日前受訪指出，成大正規劃在北區東豐路、林森路口校地，打造智慧化高齡醫院。這間老人醫院將有別於傳統醫院，一半能源自給自足，空間安排不再以科別配置，而是以病人為核心。

蘇慧貞說，未來這座醫院將建構全新的數據管理中心，有效快速地分析病人資訊、風險度、病床管理等，優先治療最高風險的病人，且透過系統進行醫療監控。

成大醫院規劃，這座老人醫院將提供急性及特殊病床。成大也和廣達電腦，簽署高齡智慧醫療合作備忘錄，引入人工智慧服務。

院方評估，老人醫院不只提供老人優質醫療照顧服務，也有助於培育老人專科醫師，繼而發展成高齡醫藥生技產業研發重鎮。

老人醫院初步設計是地上12樓的建築物，1樓到9樓是老人醫療，10樓到12樓是高齡醫藥智慧照護教育發展中心。全院急性病床350床，加上其他特殊病床共約440床。

成大醫學中心和電資學院今(2019)年9月將合作開設「人工智慧於醫療應用與服務」的系列課程，未來相關資源也可投射到老人醫院。