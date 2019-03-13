「言論自由日系列活動」3/27台南登場 引領民眾見證民主真諦　

（台灣英文新聞 / 林靜怡 台北報導）首度移師台南市的「108年言論自由日系列活動」將於3月27日至4月21日登場，帶領民眾感受民主前輩爭取言論自由的艱辛歷程，並暸解當今社會仍面臨的各項挑戰。

內政部引據美國非政府組織「自由之家」(Freedom House)對今(2019)年世界自由度的調查報告，台灣是評比為「自由」的86個國家之一，有59國被評為「部分自由」，更有50國被列為「不自由」。在亞洲國家中，日本與台灣的得分最高，也就是最自由的國家，堪稱是自由國家的模範。

內政部指出，台灣的自由不是從天而降，回首1989年4月7日，「自由時代」系列雜誌創辦人鄭南榕先生為爭取「百分之百的言論自由」，不惜犠牲生命，催化了日後刑法第100條的修正，及懲治叛亂條例的廢止，啟動了迄今30年的民主改革進程。

內政部今年結合文化部、台南市政府、國立成功大學及鄭南榕基金會，共同主辦108年言論自由系列活動，包括研討會、行動展、影展及演唱會，讓民眾透過不同的活動，暸解言論自由的可貴，並省思現階段民主價值面臨的困境。

另外，由於近年來散播假訊息的現象日益嚴重，這次3月27日上午10時在國立成功大學舉辦的「民主社會中言論自由的新挑戰與回應」研討會，將以「假消息如何影響民主價值─2018年台美選舉之觀察」、「言論自由之保障─外國法制之發展現況與挑戰」及「民主社會中的言論自由─公民社會與民主素養」為3大主軸，邀請國內外專家學者共同研討，鞏固自由民主價值的真諦。

▲圖片由內政部提供