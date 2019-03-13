致癌降血壓藥案　檢驗合格名單出爐

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）中國和印度製的降血壓藥爆出致癌疑慮，食藥署主動調查市售效期內的降血壓藥，確認是否含有「N-亞硝基二甲胺（NDMA）」、「N-亞硝基二乙胺（NDEA）」。

2018年7月起國際間陸續傳出中國、印度藥廠製造的降血壓原料藥，被驗出含有致癌疑慮的「N-亞硝基二甲胺」（NDMA）以及「N-亞硝基二乙胺」（NDEA），國內多家藥廠也中鏢。

食藥署此次針對國際藥政管理單位評估具有較高風險之5種沙坦類（sartan）成分(valsartan, losartan, irbesartan, olmesartan, candesartan)共173張藥品許可證進行調查。

除了確認市售效期內藥品是否含NDMA、NDEA外，亦要求持有該類成分藥品許可證持有商皆應針對市售效期內所有sartan成分原料藥進行檢驗，倘留樣之原料藥不足供檢驗者，則應檢驗該批原料藥所生產之成品製劑，並於本月11日前回報食藥署檢驗結果。

目前食藥署已確認市售效期內含valsartan成分藥品共39項、1003批；含losartan成分藥品共26項、454批；含irbesartan成分藥品共16項、218批；含candesartan成分藥品共6項、79批；含olmesartan成分藥品共12項、160批，該等藥品之許可證持有商皆已提出未受NDMA或NDEA汙染之相關佐證資料。

食藥署指出，問題藥品品名、批號均公布於食藥署高血壓原料藥異常事件專區，方便民眾查詢。