師奶殺手再出招！台美食家陳鴻攜手西班牙主廚　台灣道地食材驚艷星國

（台灣英文新聞/文化組 綜合報導）台灣美食家陳鴻與駐新加坡代表梁國新，使用台灣烏魚子結合西班牙主廚頂級食材松露，創製烏金拌拌麵，前往新加坡早報鴻運星光宴中發表。

新加坡聯合早報舉辦「早報鴻運星光宴」，台灣美食家陳鴻不僅受邀獻藝，也分享對美食文化與烹調料理的經驗。

中央社報導，陳鴻在星光宴中與梁國新等人，將台灣烏魚子磨成絲，結合西班牙主廚卡斯特雅納（Eduard Castellarnau）的頂級食材松露，再加上台灣香辣醬拌入台灣乾麵中，形成東西方食材合璧的「烏金拌拌麵」。

陳鴻受訪表示，這場鴻運星光宴是高端料理平台的跨國界料理，他透過這次受邀到星國交流機會，推薦頂級食材元素，讓台灣食材也能跨海新南向。

陳鴻說明，烏魚子是台灣的烏金，吃法多元，但如能掌握其中的「黃金比例」，味蕾舌尖品嚐之際就能感受到比黃金還珍貴的口感，這也是台灣食材獨特之處。

梁國新表示，台星兩國交流頻繁，雙方去年旅遊互訪人數超過80萬人，新加坡人對台灣的美食文化並不陌生，赴台旅遊總是大啖台灣美食，也是返星伴手禮首選。

梁國新說明，美食文化是台灣非常重要的文化軟實力，透過美食交流無形中增進台星兩國人民感情，台灣也有不少名廚赴新加坡打拚，台灣諸如滷肉飯等多樣化美食深深烙印在新加坡人心中，總是讓人食指大動，胃口大開。