石虎現蹤卓蘭生態公園 　探頭探腦自動相機全都錄

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）苗栗縣140縣道過去發生數起石虎路殺案例，為研擬減緩路殺措施，縣府委託研究團隊架設自動相機監測，包括引發軒然大波的卓蘭生態濕地公園周邊，都曾記錄捕捉到石虎蹤影。

苗栗縣政府農業處今(12)日表示，由於140縣道是石虎路殺紀錄熱區，為了解石虎利用道路情形，並進行路殺減緩改善措施。去年(2018年)10月啟動「苗栗縣大尺度之路殺風險評估」計畫，委託研究團隊於140縣道共架設13台紅外線自動相機進行監測，架設區域大致可分為火炎山隧道周邊以及卓蘭鎮周邊，均拍攝到石虎出沒。

其中，卓蘭石虎生態濕地公園旁之140縣道為高架段，根據紀錄，架設於公園東南側鄰近道路溪床的相機，也監測拍攝到石虎在夜間出沒活動。影片中的石虎在鏡頭前探頭探腦，另外溪床上也可發現石虎排遺。

卓蘭鎮公所在140縣道旁開闢大安溪生態公園，曾引發保育團體批評「摧毀石虎棲地」爭議。研究團隊評估，後續若能妥善管理大安溪濕地公園環境品質，讓石虎能使用該地作為聯繫道路兩側棲地的通道，或許能對降低該區域石虎遭路殺風險有正面效益。

中央社引述苗栗縣政府農業處自然生態保育科長張葦說，這項計畫有助了解分析石虎活動穿越路徑，針對相關路段提出改善建議措施，像是設置反光設施、圍網、調整植栽等，以降低石虎遭路殺機率。

農業處指出，繼「苗栗縣大尺度之路殺風險評估」計畫後，縣府準備進行全苗栗縣淺山地區的石虎族群數量與分布調查，計畫將分兩年執行。未來可概估縣內的石虎數量，有助往後保育計畫擬定及重大工程開發，做到開發兼顧保育。

此外，「苗栗縣石虎保育自治條例」已於縣府縣務會議審議通過，將提送苗栗縣議會審查，草案內容是「約束縣府、鼓勵民間」的自治規則，期盼全面厚植友善石虎環境。