美宗教大使會見李淨瑜：李明哲案中國若不回應 　將考慮進一步動作

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）美國無任所大使布朗貝克，今(12)日與遭到中國關押的台灣人權工作者李明哲妻子李凈瑜會面。布朗貝克表示，美國政府高度關注此事，「如果中國沒有任何動作，將會考慮採取進一步動作」。

李明哲因案被關押在中國赤山監獄已一年多。美國國務院國際宗教自由無任所大使布朗貝克（Sam Brownback），來台出席「印太地區保衛宗教自由公民社會對話」，今下午在美國在台協會（AIT）安排下，布朗貝克與李凈瑜會面，兩人會後接受媒體訪問。

中央社引述布朗貝克表示，今年（2019)年初他在美國遇到李凈瑜，為李明哲的遭遇發聲，當時他告訴李凈瑜他會來台灣，並希望有機會在台灣與李凈瑜見面。

布朗貝克於3月10日至13日訪台，出席「印太區域保衛宗教自由公民社會對話」宗教論壇。

布朗貝克說，李凈瑜已幾個月無法見到李明哲，並被告知李明哲的體重掉了30公斤，需要好好照料，非常擔心李明哲日益惡化的身體狀況。李明哲不應監禁，應該獲得自由，與家人一起回台，在社會中自由生活。

他說，這就是他今天和李凈瑜見面的原因，了解李明哲情況的進一步細節，並呼籲中國政府釋放李明哲，讓李明哲回到李凈瑜身邊、回到台灣。

中央社也引述李凈瑜指出，李明哲目前在赤山監獄遇到的困境，是「暴瘦、做奴工、吃腐食」，這不只是李明哲一個人的遭遇，而是赤山監獄受刑人普遍的現況。她探望李明哲後回台召開記者會，告訴全世界目前中國對待政治犯的手段後，收到中國的警告信，中國不僅要李明哲身體被囚禁，還要家屬也一併噤聲。

她說，這次布朗貝克來訪，顯示即便台灣承受中國的人權迫害與武力威脅，台灣人仍可感受到，美國是可以信賴的朋友。中國關押李明哲，就是要告訴全世界關注中國的人權工作者，不要管中國的人權問題。這種威脅與恫嚇，不只台灣會遇到，也是全世界都會面臨的威脅。

布朗貝克還指出，這是美國政府高度關注的案例。李明哲是人權工作者，在台灣上網卻在中國被捕。他們認為每個人都有權力自由活動，希望中國政府釋放李明哲，希望中國能做正確的事，讓李明哲自由。

至於美國是否有具體計畫協助李明哲。布朗貝克回應，他今天在這裡，就是為了提醒各界關注此事，李明哲案是美國將持續關注的問題，「如果中國沒有任何動作，將會考慮採取進一步動作」。

布朗貝克指出，一開始美國會試圖在檯面下解決問題，如果無法發揮作用，將提高關注的公眾壓力；如果還是沒有作用，將考慮採取下一步措施。

布朗貝克以遭土耳其囚禁兩年的美國牧師布朗森（Andrew Brunson）為例說，美國曾多次呼籲土耳其釋放布朗森，但都沒有回應，最後美國總統川普採取強烈的經濟制裁，對土國經濟產生重大影響。

他說，美國正在關注李明哲案的發展，他也對情勢惡化如此迅速，感到非常關切。

布朗貝克對台灣向來友好，他在美國聯邦參議員任內是「參院台灣連線」成員，之後擔任堪薩斯州長時，也曾接見台灣農產品貿易赴美友好訪問團。

李明哲因網路言論，在前年(2017年)3月遭中國政府逮捕，同年11月被以「顛覆國家政權罪」判刑5年。李明哲妻子李凈瑜於2018年9月之後，申請探監，數次被拒，最後終於在同年12月18日探視到李明哲。

圖/中央社