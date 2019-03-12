新北稼日蒔光　打造萬金杜鵑鄉

新北市今年推動「新北稼日蒔光」計畫，打造、 推廣本市具有特色的自然及農業地景，用官能感受創造農業新體驗。 今日植樹節，市長侯友宜與金山地區農會、學校師生及在地民眾共3 00多人在金山區運動休閒廣場，一同種下5,000棵各式品種的 杜鵑，讓民眾四季都能欣賞杜鵑花開的嬌態。

侯友宜表示，萬金地區為全臺最大的杜鵑花苗產地，年產量約300 萬株，全臺道路、建築及綠美化工程所使用的杜鵑花苗8成皆由此供 應，產值逾4千萬元，且栽培品種眾多，四季都有杜鵑花可欣賞。 今天的活動只是一個開端，日後將與當地杜鵑苗圃花農合作， 在萬金地區廣植杜鵑，打造杜鵑花海地景， 增加新的地方特色與旅遊景點， 讓民眾四季在萬金地區都能欣賞杜鵑花開。此外，更會結合「 青春山海線」，提升萬金杜鵑花卉產業的附加價值， 增加萬金地區觀光旅遊豐富性及民眾收益。

農業局指出，新北市為響應「國際森林日」並配合聯合國委託「 種樹救地球基金會Plant-for-the-Planet」 執行全球1兆棵樹植樹行動，透過公有造林計畫、民眾自主造林、 海岸造林、公私合作造林等方式，已讓森林覆蓋率高達76%， 為六都第1，林地增加面積更是全國第1。 成果資料也登錄於基金會官網， 成為台灣第一個響應該計畫的政府機關。

新北市秉持友善環境信念，持續推動永續山林保育、 海岸防風定砂造林，並積極復育烏來杜鵑、台灣百合、 艷紅鹿子百合等原生植物，亦推動友善契作平台，媒合產銷雙方， 不僅讓市民朋友擁有好山、好水，更能過上好日子。