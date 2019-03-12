櫃買中心為使資訊揭露更臻完備　修正重大訊息處理程序

櫃買中心表示，為配合近期主管機關修訂「公開發行公司取得或處分資產處理準則」，暨使上櫃公司重大訊息相關規範更臻完備，爰修正「對有價證券上櫃公司重大訊息之查證暨公開處理程序」，提供上櫃公司發布重大訊息之依據，並自即日起適用。

櫃買中心指出，本次修正有三項重點：

第一是重大訊息申報事項之調整：鑑於上櫃有價證券經櫃買中心依其業務規則公告變更交易方法、停止買賣、終止上櫃及其回復原狀，暨上櫃公司遭依法執行搜索情事，屬對證券價格或投資人之投資決定有重要影響之消息，故明訂為重大訊息申報事項。另上櫃公司取得商業銀行發行三個月內到期之保本及保息理財商品，因屬普遍性之一般理財行為，則豁免申報。

第二是放寬關係人交易適用重大訊息說明記者會之規定：為配合取處準則適用範圍之增訂，故明訂上櫃公司關係人間之使用權資產交易應召開重大訊息說明記者會；並基於成本與效益考量，放寬上櫃公司關係人間不動產交易適用說明記者會之重大性標準。另考量交易之普遍性，故對於經營營建業務之上櫃公司以自地委建、租地委建、合建分屋(分成、分售)等方式取得不動產，或上櫃公司與其同一母公司之其他子公司間之不動產使用權資產或供營業使用之設備使用權資產交易，豁免適用說明記者會。

第三則是明訂第一上櫃公司及第二上櫃公司準用上櫃公司之相關規定，並簡化條文表達方式。

櫃買中心強調，上櫃公司發布依法遭搜索之重大訊息時，應請注意配合檢調單位辦案，勿有違反偵查不公開之情事。