新北市國中小模擬聯合國會議 小小外交官關注核廢料議題

新北市教育局今（12）日在三民高中舉辦新北市國中 小模擬聯合國會議，共有17校約250位學生， 代表47個國家立場，探討「各國核廢料後續處理問題及配套措施」 與「如何減少海洋垃圾」， 今年也首度邀請外交部前禮賓司長朱玉鳳到場分享國際禮儀。

「新北市模擬聯合國會議－國中小組校際交流成果發表會」 今年特別培訓34名高中生， 擔任會議中英文主席團及大會主持人工作，高中學長姐大手牽小手， 帶領國中小學生們一同促成大會順利進行。

教育局副局長蔣偉民表示， 新北市模擬聯合國會議課程計畫發展至今已邁入第6年， 自104學年度起向下扎根至國中小，至今已有30校參加， 更是全國唯一有高國中小參與的模擬聯合國會議。 期待學生能透過扮演世界各國的外交官， 以不同的角度與立場探討國際議題，強化口語表達、 資料蒐集及思考判斷的能力，未來能成為臺灣重要的生力軍。

國中組針對「各國核廢料後續處理問題及配套措施」議題進行討論。 國中組主席蕭如芯表示，透過一次次的練習， 讓自己更有信心辦理這次會議， 也因模聯而深入瞭解國際議題與聯合國正規會議的程序。三和國中王 琦婷擔任瑞典國家代表， 他表示參加模擬聯合國會議最大的收獲是可扮演不同國家的外交官並 表達不同立場。

三和國中呂子毅擔任法國代表， 他表示參加模擬聯合國社團學到正式的議事規則， 懂得與他人談判並勇於表達。淡水國中陳澤榮擔任印度代表， 表示透過這次核能議題探討， 讓他了解換位思考從不同立場討論議題，對國際議題更加有所了解。 青山國中小詹子儀擔任德國代表， 他表示參加模聯才體認世界各國對於核能的依賴情形， 除了解國際情勢外， 更能明瞭各國重視全球能源永續發展及能源供應安全的重視。

國小組針對「如何減少海洋垃圾」議題討論， 與會的國小生們展現高度的興趣，基於自己代表國家的立場， 積極提出意見，宛如真正的聯合國大使。瑞芳國小吳佩潔擔任印尼代 表，希望廣設「垃圾銀行」，鼓勵大眾撿垃圾、換現金， 不僅能妥善處理垃圾，也能增加人民的收入，達到一舉兩得的效果。 蘆洲國小杜嘉嘉擔任中國代表，將升級限塑令：所有超市、商場、 集貿市場內的