移民署行動專車駛進澎湖灣 傾聽移工聲音促交流

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）鑒於來臺移工失聯人數有逐步攀升的趨勢，為鼓勵在臺逾期外來人口自行到案，減少社會及治安各方面潛在風險，移民署於今年1月1日起，推動為期6個月的「擴大逾期停(居)留外來人口自行到案專案」，在此專案期間自行到案外來人口可以享有免除收容、減低罰鍰及縮短管制再入境期間等優惠措施。

為宣導「擴大逾期停(居)留外來人口自行到案專案」，澎湖縣服務站除了於臨櫃收件時向前來送件的仲介人員宣導本專案內容，透過辦理外籍移工居留的仲介人員帶回資訊向移工宣導。

澎湖縣服務站行動列車出訪時，關懷在臺新住民及遠渡重洋來臺工作的外籍移工，向其宣導此專案的內容，並發送以移工母語印製的宣導文宣，雖然和移工間的語言不通，但從其閱讀完文宣後的表情得知他們的內心是溫暖的、感動的，因為他們知道我們的關心是出於真心。

另外，農曆春節期間向來是國人們團聚和家人及朋友共享節慶喜氣的時刻，於今(108)年春節時，澎湖本地的民間團體特別舉辦菲律賓籍移工籃球友誼交流賽，使跨海來臺工作的移工也能和同鄉夥伴團聚分享農曆年節的熱鬧喜慶並於籃球場上交流球技。

而澎湖縣服務站移民輔導人員也到現場向菲律賓籍移工宣導專案期間自行到案之外來人口可以享有免除收容、減低罰鍰及縮短管制再入境期間等優惠措施，澎湖縣服務站同仁並與在場菲律賓籍移工合影留念，每個人的臉上都露出了大大的笑容。