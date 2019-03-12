屏東新住民市集結合宣導活動 移工現身說法籲別擅自失聯

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）移民署屏東縣服務站於3月10日下午在屏東市孫立人將軍行館舉辦「WOW!新住民市集」活動中，透過寓教於樂的闖關遊戲，向新住民及外籍移工宣導擴大逾期停(居)留外來人口自行到案專案、人口販運以及非洲豬瘟防疫等相關內容。

根據統計，台灣的新住民人數達54萬人，外籍移工亦高達70萬人，他們或因語言隔閡、文化差異，或因不諳臺灣法律，很容易因不知情而誤觸法網，為使其能更好融入臺灣生活，服務站特別透過戳戳樂、有獎問答等遊戲。

攤位上並陳列印尼、越南、英語等多語防制人口販運宣傳單，如「勿聽信他人誘騙，以致行蹤不明，成為失聯移工」、「1955勞工諮詢專線」、「人口販運通報專線110或08-23883095」等相關資訊。

來臺已久的印尼籍移工帕蒂說，因受了同鄉的慫恿，離開原雇主逃逸至豬肉工廠工作，沒想到工廠老闆不僅限制她行動、沒收手機，還苛扣薪資，若不聽話便遭打罵，讓她非常害怕，還好利用機會請朋友幫忙撥打110，才將她救出來，現在她非常後悔逃跑，希望其他移工朋友能以她為誡。

而為鼓勵在臺逾期的外來人口自行到案，移民署自108年1月1日起，推動為期6個月的「擴大逾期停(居)留外來人口自行到案專案」，於施行期間自行到案者，可享有免收容、逾期停(居)留僅最低罰鍰2千元等措施，鼓勵外籍朋友主動到案。