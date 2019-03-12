君品酒店頤宮中餐廳 全球首次中式米其林三星雙鉅獻

君品酒店頤宮中餐廳，今年與澳門新葡京酒店8餐廳共同創下，米其林史上頭一遭兩家米其林三星中餐廳，共同舉辦客座活動的新紀錄!澳門唯一連續六年榮獲米其林三星殊榮的新葡京酒店8餐廳，由行政總廚謝錦松帶領其三星廚藝團隊，來台與頤宮中餐廳合作，獻上台灣史上第一次，最閃耀的頂級中餐星饗宴。2019年3月8日至3月9日，於頤宮中餐廳帶來「米其林星耀宴」，由新葡京酒店8餐廳謝錦松行政總廚、頤宮中餐廳陳泰榮行政主廚、陳偉強行政主廚，三位三星主廚共同創作出，囊括十道米其林美饌的午/晚宴套餐，每位NT$12,800+10%，感謝美食饕客的支持，在饗宴活動發佈後，兩週內三百席便已全數售罄；此次客座饗宴也突破以往，將交流延伸到服務面，由澳門新葡京酒店餐飲總監黎宇恆帶領8餐廳服務經理，和頤宮中餐廳服務團隊分享，如何達到蟬聯米其林三星的細緻服務心法，並且在客座期間讓蒞臨饗宴的賓客，親身體驗澳門米其林三星的尊榮服務。

澳門新葡京酒店8餐廳行政總廚謝錦松，為此次米其林星耀宴帶來一系列頂級佳餚。青檸煎帶子鱈場蟹小鮮茄，選用味道鮮甜的日本干貝，配上青檸蜜糖汁，輕輕煎干貝表面，香脆可口 ; 鱈場蟹肉鮮甜，搭配選用溫室小鮮茄、薑味醋，兩者配合，是一道開胃的前菜。黃金雪花牛為8餐廳的招牌菜式，選用美國安格斯優質牛小排，與混合多種材料的醬汁連牛肉經過六小時慢煮，有助減低牛肉的羶味，令肉質更加細嫩。慢煮後的牛小排外層沾上炸漿，炸至金黃色，外脆內嫩。佐以混和陳皮、鹹檸檬奶油醬汁一同享用，師傅特意選用十年陳皮，甘香醇厚的陳皮與奶油中和了牛肉肉的肥膩感。菜式伴以代表澳門花卉 ─「蓮花」的莖部蓮藕，並澆上以桂花制成的桂花糖；透過不同食材相互搭配，相得益彰。此外，這道菜式擺盤亦極具心思，數字「8」寓意吉祥，而這個數字同時亦代表「8餐廳」。鮑魚雞粒瑤柱炆飯，選用台灣蓬萊米，晶瑩透明，口感軟糯; 師傅在煮米過程中加入鮑魚汁一同烹煮，令每顆米粒都沾滿甘香的鮑魚汁，搭配原隻頂級鮑魚，用料矜貴，色香味俱佳。

頤宮中餐廳，不論是服務團隊或廚藝團隊，每天都以最嚴謹的標準在服務每一位來自海內外的賓客，且頤宮不斷致力於加深餐飲的文化底蘊，像是從去年年底開始的侍茶師服務，讓來到頤宮的賓客能細品中國四千多年的茶文化，以及了解如何將茶與餐點做完美配搭，在今年則是邀請到同為米其林三星的澳門新葡京酒店8餐廳，由謝錦松行政總廚將其50多年的廚藝經驗與知識帶來台灣，和頤宮行政主廚交流，一同詮釋粵菜的博大精深。未來頤宮中餐廳也會持續帶來更多美食結合文化的活動，讓賓客體驗更深層、多元的中式飲食文化。