北投亞太飯店 春季餐飲住房超值優惠

春天風和日麗的季節來臨，適合閨蜜出遊、家人踏青、情侶賞花品嚐美食的好日子，青山環繞的北投亞太飯店，即日起至4月30日推出超值餐飲住房優惠專案。『春遊閨蜜三人同行住房專案』官網限定優惠一泊二食頂級享受，預訂豪華客房兩中床房型 NT$11,900元起，超值限量每日5間。可享第三人入住免加價優惠( 不限年齡 );每房加贈北投文物館門票(依房型人數贈送);預約指定SPA療程可享NT$1,200折扣優惠劵。閨蜜暖心大驚喜，FB分享『春遊閨蜜三人同行住房專案』，入住贈送綠漾精緻下午茶兩客。『春季繽紛套餐海陸交響曲』新菜上市超值優惠，綠漾套餐NT$980+10%，兩人以上同行，享一人半價優惠。服務費恕不折扣，不限平假日午餐使用，讓您擁有一個愉悅的午餐時光。

鳥語花香適合閨蜜出遊的好季節，北投亞太飯店貼心規劃春遊專案，即日起至4月30日推出『春遊閨蜜三人同行住房專案』，官網限定優惠一泊二食頂級享受，預訂豪華客房兩中床房型 NT$11,900元起，超值限量每日5間。閨蜜出遊暖心大禮，第三人入住免加價優惠( 不限年齡 )。讓閨蜜們享受相聚時光自在地談天說地，度過談心的好夜晚。每房還加贈北投文物館門票(依房型人數贈送);以及預約指定SPA療程可享NT$1,200折扣優惠劵。加碼閨蜜暖心大驚喜，分享FB北投亞太飯店『春遊閨蜜三人同行住房專案』，入住時出示FB分享畫面，免費贈送綠漾精緻下午茶兩客。閨蜜們可享受下午茶愉悅時光，做SPA放鬆心情以及來趟北投文物館藝文之旅。北投亞太飯店幫您規劃精彩春遊行程。

北投亞太飯店新菜上市優惠，即日起至4月30日推出『春季繽紛套餐海陸交響曲』，綠漾套餐NT$980+10%，兩人以上同行，享一人半價優惠。服務費恕不折扣，不限平假日午餐使用，午餐超值優惠，度過一個悠閒的午后。這一季的春季套餐，強調粵式美饌輕盈養生，海鮮原味精緻呈現，搭配繽紛清爽蔬食，吃得到Q彈肥嫩海虎蝦以及紐西蘭滑嫩羊肩排，精緻口感層次豐富，北海道干貝沙拉鮮甜清爽口感。經典臘味蒸米糕，廣式臘味香氣濃郁，以及香港主廚特製港式黃金蟲草燉雞湯經典煲湯，滋補養氣健康。

而另外亦提供迎曦套餐NT$1380元+10%，選用日本的松葉蟹鉗當作頭盤沙拉盤，鮮嫩多汁清爽。響螺火瞳燉雞翅，選用龍鮑翅以晶華火腿燉湯濃郁順口。蒜茸蒸龍蝦選用古巴龍蝦，肥嫩Q彈，再鋪以葛粉吸足湯汁。鍋燒蠔皇原汁鮑選用大連鮑，再搭配各種蔬食，口感層次豐富。以上等海鮮食材為主的迎曦套餐，不外乎是另一種選擇。

晚間時段亦提供Semi-Buffet新主菜-香煎北海道鮮干貝拚野生海虎蝦每位NT$980元，選用天然野生海虎蝦，巨大的蝦身中新鮮飽滿的蝦肉，肉質扎實、鮮甜有彈性。主廚簡單烹調原味就能品嘗如龍蝦般的Q彈美味。日本北海道的鮮甜頂級生干貝，顆顆飽滿，肉質細緻鮮美，香煎干貝表面呈現黃金焦黃的感覺，裡頭的肉質則是要細緻軟嫩的口感，搭配主廚特調的海鮮醬來提味，以中餐的手法帶入西菜的模式，加入東方的酒來提味湯底，醬汁風味實屬特別。