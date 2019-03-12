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傳習近平訪義可能會晤教宗　外交部：教廷稱目前無此規劃

教廷在2018年9月與中國針對主教任命議題簽署臨時性協議

By 鄧佩儒,台灣英文新聞－編輯
2019/03/12 17:29
外交部發言人李憲章（照片來源：中央社提供）

外交部發言人李憲章（照片來源：中央社提供）

（台灣英文新聞／政治組　綜合報導）中國國家主席習近平下週將訪問義大利，引發媒體關注習近平此行是否會順道訪問梵蒂岡，並安排與教宗方濟各會面。我國外交部發言人李憲章今（12）日表示，教廷已公開表示目前無此規劃，外交部將持續關注相關發展。

習近平預計3月21日至24日訪問義大利四天，外界除了關注義大利總理孔蒂（Giuseppe Conte）可能會簽下加入中國「一帶一路」計畫的瞭解備忘錄之外，也猜測習近平是否會順道訪問位在羅馬的梵蒂岡，並與教宗方濟各（Pope Francis）會晤。

李憲章今日在例行記者會被問及此事時回應，教廷日前已公開表示目前無此規劃，外交部將持續關注相關發展，並與教廷保持密切聯繫。

教宗過去曾多次表達希望訪問中國，與中國的領導人會面。教廷為我國在歐洲唯一有邦交關係的國家，然為解決中國地下主教及愛國主教的議題，梵蒂岡在去年與中國針對主教任命達成臨時性協議，使得外界認為這是雙方關係的一大進展。

李憲章指出，梵蒂岡國務院在該項協議簽署當日即發表聲明，強調該協議純屬教務性質，不具政治或外交意涵。

李憲章提及，外交部期盼梵蒂岡及中國的協議與相關對話發展，能有助於保障中國天主教教友的信仰生活，並改善中國日益嚴重的宗教自由問題。
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