諾羅發威 群聚感染近4週達50件

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）國內腹瀉疫情升，上週全國腹瀉門急診就診逼近14萬人，近4週還有50起腹瀉群聚通報，檢出病原以諾羅病毒為主。此外，台中市豐原高中師生上週到高雄畢業旅行發生集體上吐下瀉，初步推測也是諾羅病毒惹禍。疾管署提醒病毒性腸胃炎具有高傳染力，民眾應注意個人和飲食衛生。

疾管署表示，腹瀉等腸胃道感染疾病主要透過糞口途徑傳播，可經由食用到受患者排泄嘔吐物污染的水、食物，或吸入嘔吐所產生的飛沫而感染，常見症狀為腹瀉和嘔吐，並可能有頭痛、發燒、腹痛、肌肉酸痛等症狀。為降低病原傳播的風險，病患污染的衣物、床單應立即更換，馬桶、門把等器物表面如被污染應用20cc漂白水加1公升清水擦拭；處理患者嘔吐物及排泄物前應戴上手套與口罩，並用100cc漂白水加1公升清水消毒清理。

疾管署再次呼籲，民眾如廁後、進食或準備食物前應落實勤洗手；烹製菜餚應選擇新鮮食材，注意食材衛生與保存，避免食用未充分加熱的蛋、肉類，或生食貝類水產品；生熟食應分開處理。有疑似症狀者（尤其是餐飲業廚工）應在家休息，如需外出者，應配戴口罩，避免傳染給他人，並注意補充水分、電解質及營養，待症狀解除至少48小時以後再恢復上班上學，降低病毒傳播的風險。