40公尺水瀑亮點 新加坡「星耀樟宜」4/17璀璨登場

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導）歷時4年打造，新加坡樟宜機場即將於4月17日迎來全新地標「星耀樟宜」（Jewel Changi Airport），這棟十層樓的建築物，擁有世界級室內花園、水瀑、休閒設施等，料將成為新的觀光景點。

CNN報導，星耀樟宜位處樟宜機場（Changi Airport）中心，外型有如甜甜圈，以玻璃帷幕結合鋼骨結構為特色，連結四座航廈。由建築大師薩夫迪（Moshe Safdie）設計的這棟建築物，占地13萬平方公尺，斥資12.5億美元，地上與地下各5層樓。

號稱「魔幻花園」的星耀樟宜，有許多亮點，最吸睛的莫過於正中央的「雨漩渦」（Rain Vortex），高達40公尺，是全球最高室內水瀑。水瀑由「森林谷」（Forest Valley）所包圍，葳蕤綠地面積達21,832平方公尺，儼然植物天堂。

其他設施尚包括年中才會陸續開幕的鏡子迷宮（Mirror Maze）、奇幻滑梯（Discovery Slides）、星空花園（Canopy Park）、步行網（Walking Net）、彈跳網（Bouncing Net）、樹籬迷宮（Hedge Maze）等。

星耀樟宜不僅有許多令人眼睛一亮的休閒設施，購物、飲食、住宿服務更一應俱全，擁有280多家品牌，讓訪客在一座偌大的室內花園中，感受前所未有的旅行休閒體驗。

新加坡樟宜機場連續6年獲英國顧問公司Skytrax評比為全球最佳機場，是流量第7大之國際機場，2018年旅客人次達6,560萬人。

星耀樟宜「雨漩渦」（圖／星耀樟宜官網）

星耀樟宜外觀（圖／星耀樟宜臉書）​