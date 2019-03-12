微軟告鴻海侵權　郭台銘批：霸權心態、拿台灣企業祭旗

（台灣英文新聞/財經組 綜合報導）鴻海董事長郭台銘今(12)日表示，微軟告鴻海，顯示微軟還停留在過去霸權的心態，想要延長PC時代帝國的美夢。他並抨擊微軟創辦人比爾蓋茲的繼承者，不思改進。

綜合媒體報導，郭台銘今天表示，微軟與Google有專利爭議，這是屬於美國企業之間的戰爭，但是微軟不告Google，反過來跟品牌商和代工廠收費，這是微軟的霸權心態。

郭台銘說，進入手機時代，微軟已經不是像以前PC時代的獨霸地位，在手機時代微軟卻還沒有改變獨霸的心態，用過去老的遺產爭取未來的創新，他相當同情微軟目前的狀態。

郭台銘今率富智康（FIH）主席池育陽舉行記者會，公開解釋被微軟控告侵權一案。

郭台銘表示，這是微軟和GOOGLE兩大美國公司之爭，微軟目的不在對鴻海收多少錢，而是一種高級市場策略。希望借鴻海和自己的聲望，在中美貿易戰即將收兵之際，把微軟列入談判保護合約。

微軟現在對鴻海、富智康開刀，卻不敢直接面對GOOGLE，台灣公司是被祭旗，鴻海絕對不會遭受損失。

郭台銘說，微軟應該要告中國手機品牌廠商，但是微軟不敢告。

郭台銘說，選擇在台股盤中說明微軟告鴻海事宜，主要是向支持他臉書的網友和股民們交代，希望不要造成小股民任何損失。他強調這次鴻海和富智康不會有損失。

外媒日前報導，微軟在美國時間8日對鴻海採取法律行動，指控鴻海未履行2013年達成的專利授權協議。郭台銘今天除了先在官方臉書抨擊微軟對鴻海訴訟，企圖詐取不當專利保護費外，11時56分更親自在土城總部舉行記者會。

郭台銘表示，凌晨收到微軟告鴻海的起訴書，他說，美國是很嚴謹有法治的國家與制度，微軟這個時間出手，並事先並告訴媒體，他深不以為然，收到起訴書才知道微軟告什麼。

鴻海集團旗下富智康（FIH）董事會代理主席池育陽指出，鴻海本身主要製造代工iOS作業系統手機，富智康主要製造生產Android手機產品，此次微軟告鴻海，對鴻海是池魚之殃。

池育陽指出，富智康提供工程製造服務品牌廠商，對於智慧財產權有很清楚的定義，富智康前五大客戶占比約84%。他表示，富智康客戶強調不能代為協商或支付款項給微軟，客戶也行文給富智康指出，不得代為協商支付。

記者會後鴻海董事長郭台銘並拿出女兒的考卷給媒體拍照，在考卷的背面是郭台銘今天出席記者會內容的手稿。

郭台銘今(12)日上午在臉書貼文，抨擊微軟對鴻海訴訟詐取不當專利保護費，鴻海絕不會有侵權的事項。