流感再增7死　34歲男發病不到一週併發肺炎死亡

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）近期國內各地氣溫仍低，流感病毒依然活躍，上週新增7例與流感相關死亡病例，其中一名還是34歲的年輕男性，發病不到一週即併發症死亡，疾管署提醒，流感不僅對幼兒、老年人有威脅，年輕人也不可輕忽。

依據疾管署監測資料顯示，上週新增55例流感併發重症病例，以感染A型流感為主，另新增7例經審查與流感相關死亡病例均感染A型流感，年齡介於34歲至86歲，均有慢性病史且未接種流感疫苗。

其中上週最年輕死亡個案為34歲北部男性，本身有慢性肝臟疾病史，為流感高風險族群，雖為公費接種對象，卻未接種本季流感疫苗，從發病到併發肺炎死亡僅一週時間。

疾管署提醒，近期北半球國家除美國疫情仍處高峰外，歐洲、中國、香港等多數國家流感病毒活動已逐漸趨緩，惟仍處流行期。流行病毒型別除中國南方及香港仍以H1N1為主外，其他國家多轉為H1N1與H3N2共同流行，日韓兩國則以H3N2為主。

呼籲民眾不可大意，除了應做好手部衛生外，出入人潮擁擠或空氣不流通的場所務必落實呼吸道衛生及咳嗽禮節；一旦出現呼吸困難、發紺、意識改變等流感危險徵兆，應儘速至大醫院就醫，必要時按醫師指示使用流感抗病毒藥劑，以降低重症及死亡的風險。