研究：嬰兒猝死率恐與菸害脫不了關係

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）現今醫學雖然發達，但嬰兒猝死症（Sudden infant death syndrome, cot death, crib death，簡稱SIDS）的確切原因仍未明，近來有專家發現，菸害與嬰兒猝死機率息息相關，研究結果顯示，與未吸菸者相比，孕婦每日即便只抽一根菸，都會提高腹中胎兒猝死率2倍之多。

美國本週一（11日）發表了一篇最新研究，主題講述菸害和嬰兒猝死率的相關性，該研究數據交叉比對了2007年至2011年美國疾病控制與預防中心（CDC）的嬰兒出生率和死亡率。結果發現，與未吸菸者相比，孕婦每日即便只抽一根菸，都會提高腹中胎兒未來猝死率2倍之多，而每日吸菸一包者，恐提高腹中胎兒日後猝死率近3倍。

研究也提到，在懷孕前三個月或妊娠前期仍在吸菸者，腹中胎兒的猝死率高於未吸菸者50%左右。不過吸菸的媽媽們也別太絕望，所謂戒菸永遠不嫌晚！研究發現，每減少一根菸，可大幅降低腹中胎兒未來的猝死率，例如：在妊娠晚期減少抽菸者，可有效降低12%的嬰兒猝死機率，完全戒菸者可降低23%左右的風險。

專家提醒菸害對身體的危害超乎想像，因此建議只要沒有避孕的女性就應該要戒菸，且要拒吸二手菸，以及遠離三手菸。