抨擊中國壓迫宗教團體　美宗教大使：宗教自由終將實現

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）美國國際宗教自由無任所大使布朗貝克昨（11）日出席「印太地區保衛宗教自由公民社會對話」並至總統府晉見總統蔡英文，晚間他接受中央廣播電台訪問時也再度重申，中國對信仰發動戰爭，但共產黨終將不會獲得勝利。

布朗貝克（Sam Brownback）過去這週訪問香港及台灣時，都大力抨擊中國政府壓迫宗教自由，舉凡穆斯林維吾爾族及其他少數民族、西藏藏傳佛教徒等，甚至是中國境內的基督教團體，也免不了受到中國政府的打壓。

不過布朗貝克也呼籲受到壓迫的人民不要放棄希望，他相信宗教自由終有一天會在中國實現，美國也將持續支持區域內受到極權政府迫害的宗教團體。

布朗貝克也重申，中國政府對宗教信仰發動戰爭，但共產黨終將不會獲得勝利。

提及台灣，布朗貝克表示，台灣維護宗教自由及多元性有目共睹，且彰顯一個具有宗教自由的國家，人們會互享關心且團結合作。

此外，布朗貝克預計在今（12）日下午與李明哲的妻子李凈瑜會面。人權工作者李明哲在2017年11月底遭中國以「顛覆國家政權罪」判處五年有期徒刑，目前仍被關押在湖南赤山監獄。

布朗貝克表示，李明哲案非常重要，他與李凈瑜會面主要是希望鼓勵李凈瑜，並讓大家了解李凈瑜並不孤單。