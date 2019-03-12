飛安疑慮 新加坡12日起禁飛波音737 MAX 8 機種

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導）波音737 Max客機在5個月發生兩次重大空難，引發飛安疑慮，新加坡今（12）日宣布，即日起該機種客機不得在新加坡境內起降。

《海峽時報》報導，新加坡民航局頒布公告，12日下午2時起，停飛所有波音737 Max機型之客機，並禁止該機種入境。

新加坡勝安航空（SilkAir）旗下6架波音737 MAX系列機型已於今晨停飛，但17架737-800NGs客機不受影響。其他飛星國受影響航空公司包括中國南方航空、嘉魯達印尼航空（Garuda Indonesia）、山東航空、與泰國獅子航空。

新加坡民航局表示，會努力與樟宜機場與航空業者協調，盡可能降低對旅客之衝擊。民航局將於停飛期間蒐集相關資料，評估波音737 MAX機種之風險。與此同時，該單位也與波音公司、美國聯邦航空總署（Federal Aviation Administration）等國際航管單位保持密切聯繫。

這是繼中國、印尼後，第三個對該問題機型實施禁飛令之國家。印尼獅子航空去年10月、衣索比亞航空今年3月，皆發生起飛不久即墜毀之重大空難，機上189人與157人無一倖還，而兩起事故都是波音737 Max 8型客機。