2度出訪南太平洋　蔡英文3月底訪問帛琉、諾魯

（台灣英文新聞／鄧佩儒 台北報導）總統蔡英文即將於3月21日至28日出訪太平洋友邦帛琉、諾魯及馬紹爾群島，這是她任內第六次出訪，不過出訪期間是否過境美國，外交部表示目前仍在安排中。

總統府今（12）日召開記者會，由外交部政務次長徐斯儉說明出訪計畫。他表示，此次蔡總統出訪南太平洋的主題為「海洋民主之旅」，主要拜訪國家為帛琉及諾魯，係因台灣及太平洋友邦皆為四面環海的島國，重視海洋環境永續發展，且彼此都是擁有民主體制的國家，也都相當重視區域的和平與穩定。

徐斯儉接著指出，由於馬紹爾群島將於3月26日舉辦首屆太平洋婦女領袖聯盟會議，總統海妮（Hilda C. Heine）邀請蔡總統擔任榮譽嘉賓並致詞，為表達對婦女議題的重視及回應海妮總統的支持，蔡總統將於國事訪問行程結束後，轉赴馬紹爾群島出席該項會議。

徐斯儉提及，在此次八天七夜的訪問行程中，蔡總統將分別會晤帛琉總統雷蒙傑索（Tommy E. Remengesau, Jr.）、諾魯總統瓦卡（Baron Waqa），以及海妮總統，針對彼此關切的國際議題交換意見。

歷年台灣總統出訪南太平洋或中南美洲友邦，皆會過境美國東或西岸城市，不過徐斯儉表示，此次過境行程仍在接洽中，安排好後將儘速公佈。

蔡總統自2016年上任至今出訪五次。第一次「英翔專案」出訪巴拿馬與巴拉圭；第二次「英捷專案」訪問宏都拉斯、尼加拉瓜、瓜地馬拉，以及薩爾瓦多；第三次「永續南島‧攜手共好」至南太平洋，訪問馬紹爾群島、吐瓦魯及索羅門群島；第四次「同心永固」之旅，出訪非洲史瓦帝尼（原史瓦濟蘭）；第五次「同慶之旅」則訪問中南美洲友邦巴拉圭及貝里斯。

除了非洲之旅訪團採直飛不過境之外，其餘四次皆過境美國城市，包括邁阿密、洛杉磯、休士頓、舊金山、檀香山，以及美國非合併建制屬地關島。

徐斯儉也表示，此次訪團成員包括國家安全會議秘書長李大維、外交部長吳釗燮、衛生福利部長陳時中、原住民族委員會主委Icyang Parod（夷將·拔路兒）等相關部會首長及立法委員。此外，台灣在太平洋友邦從事醫衛的醫療機構及企業代表也將隨團出訪。