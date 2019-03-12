首富貝佐斯不夠看 人類史上最有錢排行宋神宗第3

富比世雜誌上週公布全球億萬富豪榜，亞馬遜公司創辦人貝佐斯擁有超過台幣4兆資產，穩坐世界首富寶座；然而，若是和人類史上最富有的人相比，他的資產根本是小巫見大巫。

貝佐斯（Jeff Bezos）財產高達1310億美元（台幣約4兆404億元），是當今最有錢的人，富可敵國。

不過，英國廣播公司（BBC）報導，根據推算，史上最有錢的人是14世紀統治馬利帝國的曼薩穆薩一世（Mansa Musa）。

美國網站Celebrity Net Worth在2012年推估，統治西非的曼薩穆薩一世財產大約有4000億美元，不過經濟歷史學家認為，他的財產遠遠不止於此，應該是一個難以估算的天文數字。

Money.com和Celebrity Net Worth以目前的物價換算，整理出人類史上最有錢的10大富翁，第一名是曼薩穆薩一世，其次是大家耳熟能詳、羅馬帝國的開國君主奧古斯都（Augustus Caesar），資產4.6兆美元。

第3名是中國的宋神宗趙頊，他是北宋第6代皇帝，任命王安石推動變法。第4名則是印度蒙兀兒帝國的阿克巴（Akbar I ）。兩人的資產都難以估算。

第5名是比較近代的人物，為20世紀初的世界鋼鐵大王卡內基（Andrew Carnegie），資產3720億美元。第6名則是歷史上第一位全球首富、石油大王洛克斐勒（John D Rockefeller），資產3410億美元。

第7名又回到王室，為俄羅斯帝國末代沙皇尼古拉2世（Nikolai Alexandrovich Romanov），資產3000億美元。第8名則落在印度王室，為統治海得拉巴土邦的阿薩夫．賈赫7世（Mir Osman Ali Khan），資產2300億美元。

第9名是「征服者威廉」（William The Conqueror）、11世紀的第一位諾曼英格蘭國王威廉一世，資產2295億美元。第10名則是長期統治利比亞、2011年身亡的格達費（Muammar Gaddafi），資產2000億美元。