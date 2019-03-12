迫德國封殺華為 美：若不照辦將限縮情資合作

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導）美國正集結盟友之力，全面防堵中國華為（Huawei）擘建5G市場，眼看德國傾向讓華為參與電信建設，美國使出殺手鐧，若德國不加入此一防線，不惜大砍雙方情報分享資源。

《金融時報》報導，美國駐德大使格瑞尼爾（Richard Grenell）上週致函德國經濟部長阿特麥爾（Peter Altmaier），揚言若華為得以進軍德國，美方將難再維持彼此情資分享合作力道。

美國駐德使館發言人透露，若盟友電信網絡係由「難以信任的廠商」所佈建，恐引發該國機敏資訊安全性之疑慮，也使美方與該盟國間的通訊保密性受到威脅。

由於英國也正考慮是否讓華為進入該國市場，美國此舉不免有殺雞儆猴之意。不過據悉，目前美國駐英大使尚未致函該國政府，表達類似立場。對英國而言，同樣身為國際情報聯盟「五眼」（Five Eyes）的一員，英國所受待遇應與歐洲其他國家不同。「五眼」係於二戰期間組成，成員包括英國、美國、加拿大、澳洲與紐西蘭。

CNN引述美國國家安全會議發言人馬奇斯（Garrett Marquis）說法，由於5G設備程式碼必須時常更新，廠商可隨時修改軟體，盟友採購的5G網絡，並不會是最終運作的網絡。

據CNN報導，儘管美國聯邦政府與主要無線網路業者封殺華為，該公司科技卻已廣獲美國小型電信業者使用。這些企業會購買較低價的中國製硬體，架設於其通信基地台，提供服務的部分鄉村地區，甚至鄰近美軍基地。