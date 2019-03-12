〈時評〉要安居，也要樂業 期待內閣有感經濟

行政院長蘇貞昌算是回鍋擔任閣揆，而且薑真是老的辣，上台約二個月，他將施政重心放在人民有感的政策，包括強化治安、防止疫豬進入台灣等，不過，人民除了「安居」以外，更希望能夠「樂業」，只有民眾收入增加，才能真正拉攏人心。



民進黨第一次執政時，蘇貞昌曾經出任行政院長，那時候，他的施政主軸是「大投資、大溫暖」，如今，經過十多年，蘇貞昌重新回鍋後，整個起手勢，彷彿出現昔日的身影。



當年「大溫暖」的政策內涵，主要是鎖定社會福利，強調國民年金制度推動，以及弱勢家庭脫貧為重點，這些民生政策，人民印象非常深刻。這一次蘇貞昌上台後，治安成為另一個焦點，像是打擊夜店、避免滋事，加速推動酒駕修法，以及不假辭色要求邊境防疫工作，都贏得滿堂采。



尤其是，蘇貞昌直接向夜店宣戰說，「你不讓人民安居，我就讓你不能樂業」，充分展現閣揆的決心。然而，除了「大溫暖」以外，人民不只想要安居，也想盡辦法要樂業，所以當年另一半的施政重點就是「大投資」。



從台灣早期的「十大建設」以來，都是利用興建基礎建設，進一步帶動經濟成長，包括後來陸續提出「十二項建設」與「十四項建設」，都是採取同樣手段，即便是民進黨在2000年首次執政，更陸續推出了「六年國建」、「亞太營運中心」、「挑戰2008」，更包括蘇貞昌的「大投資、大溫暖」。後來，馬英九擔任總統時，提出「愛台十二建設」，也是屬於一樣的發展模式。



蔡英文總統這次執政，第二年提出前瞻基礎建設計畫，這項工作的推動與執行，是蘇貞昌上台後的任務之一。



不過，前瞻基礎建設計畫陸續在實施，帶動投資的效果將慢慢展現，但除了既有政策以外，如何進一步創造其他經濟成長的機會，讓人民口袋愈來愈深、荷包愈來愈厚，將是蘇貞昌未來要努力的重點，必須要讓人民在「有感政策」外，也體驗到「有感經濟」。

（作者李平華，資深媒體人）