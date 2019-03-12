台灣應再度邀請諾貝爾和平獎得主達賴喇嘛訪台

「自由、民主、人權」是普世價值，沒有模糊空間。

這幾天，台灣有兩項與宗教自由有關的活動，「2019印太地區保衛宗教自由公民社會對話」、「310西藏抗暴日60週年大遊行」，帶來給台灣人民省思：台灣的自由、民主、人權得來不易，應該用心全力捍衛。

台美合辦的印太宗教自由會議，於3月11~12日在台北舉行。美國在台協會(AIT)處長酈英傑表示，美台共享宗教自由等價值；此一論壇主要訴求推動「一個自由且開放的印太地區」，而台灣宗教團體自由發展，是印太區域最適合舉行此一會議的地點。此項會議活動也獲得外交部與美國國務院國際宗教自由辦公室支持。

今年3月10日是圖博（西藏）抗暴60週年。我們知道歷史真相是，1951年中國強迫圖博（西藏）簽署17條和平協議，「協議中表明會保留西藏文化、文字、宗教，保留達賴喇嘛的職位」，然而卻在之後10年間，以多種理由打壓西藏文化、宗教，甚至讓120萬藏人非自然死亡；再看看近期的香港狀況，「一國兩制」說得好聽，卻造成有能力無罣礙的香港人往加拿大、澳洲、台灣移民，走不了的則是「討厭中國人」，因此許多台灣人出遊香港，會被港人朋友交代，在香港與港人互動，不論是搭計程車、買東西、或上餐館，最好先說：「我是台灣來的」「我是台灣人」，免得被誤認。西藏與香港的案例，可以驗證與中國簽署和平協議，是會被中共片面撕毀的。

而在3月7日舉行的310西藏抗暴日60週年大遊行行前記者會，西藏台灣人權連線理事長札西慈仁（Tashi Tsering）表示，拜託台灣政府在與中國任何談判都應要小心，他現在有台灣國民身分，不想再當第二次難民；民進黨秘書長羅文嘉說，兩岸的「和平協議」不會換來和平，換來的是屠殺與鎮壓，他並歡迎達賴喇嘛來台。

達賴喇嘛曾在1997年、2001年、及2009年三次訪問台灣。達賴喇嘛於2009年訪台時，是因為台灣發生莫拉克颱風（Typhoon Morakot）八八水災重創南台灣，當時的民進黨執政南部七縣市縣市長聯名，邀請達賴喇嘛訪台慰問災民、為災民祈福；那時的西藏流亡政府駐台北辦公室主任達瓦才仁接受美國之音訪問時說，台灣和中國的關係在改善中，在這樣的關頭讓達賴喇嘛到台灣訪問，中國方面一定會不高興，但是馬總統能夠排除這些干擾，做出這個決定，當然是展現了他的魄力和勇氣。

最近有「台灣民間邀請達賴喇嘛尊者來台」連署。達賴喇嘛是舉世敬重的宗教領袖，在台灣有很多信眾希望他再度來台弘法。基於自由、民主、人權是普世價值，達賴喇嘛有權利、自由到任何他想要去的地方。

我們呼籲蔡總統執政團隊應該表示歡迎達賴喇嘛再度訪台，並在外交、維安等作業全力配合，表達對於「自由、民主、人權」的重視。因為「自由、民主、人權」是普世價值，沒有模糊空間。