馬祖不只有「藍眼淚」　還有世界奇景「方塊海」！

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 台中花博「離島縣市週」活動今(11)日至15日登場，今天馬祖吉祥物燕鷗在虎爸的熱情招待下造訪外埔園區，與農友一起體驗插秧，並和遊客熱情合影，現場溫馨有趣。

「離島縣市週」期間，澎湖、金門及連江縣（馬祖）民眾，憑身分證購票享半價優惠，且12歲以下兒童免費。

其實馬祖除了知名的「藍眼淚」美景外，另一世界級奇景「方塊海」也在台中市花博會參與行銷系列活動。

亞洲第一奇景—馬祖「方塊海」。中央社

台中市政府新聞局表示，連江縣政府(馬祖)這次響應台中花博離島縣市週活動，除派出吉祥物燕鷗與遊客互動，現場也舉辦打卡按讚、下載「馬祖e點通app」即贈送馬祖梅花鹿方巾、揪愛馬祖書籤及馬祖風情明信片等精美好禮，限量1000份，送完為止。

主辦單位希望藉由花博盛會，促進台中、馬祖兩座城市的觀光產業。

今年(2019）連江縣（馬祖）將舉辦「方塊海」系列活動，包括魔術方塊達人帶路、老兵憶起回訪莒光、愛在莒光婚紗寫真比賽，及定向越野競賽等，歡迎民眾前往馬祖莒光參加多樣體驗活動，欣賞世界唯二、亞洲第一奇景—「方塊海」。

這種出現在馬祖西莒島的世界級奇景，是因為地形與海流的關係，海浪從不同方向前來交會，而形成一格一格的「方塊海」。

馬祖國家風景區 官網超連結

交通部觀光局 馬祖國家風景區

「藍眼淚」美景 (圖/www.taiwan.net.tw)​