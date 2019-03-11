富邦證券開戶0時差　翻轉投資平台 注入創新動能

富邦證券指出，即日起至4月15日止舉辦「開戶0時差 線上開戶搶好康」活動，包含 (1) 新戶成交禮 ：商品卡200元 ( 2) 定期定額禮 ：商品卡200元 (3) 開戶介紹禮 ：商品卡100 元，回饋無上限，分享越多機會越多， 另富邦證券提供有別於市面上昂貴的財富管理平台， 開戶後即可無償使用理財悍將AI智能投資服務， 理財悍將可提供符合投資人需求的專屬投資組合。此外，3/29前 透過「富邦e+」App申辦「集保e存摺」2.0功能並完成登入 ，就有機會獲得iPhone Xs Max等眾多豪禮，心動不如馬上行動。

富邦證券現行的「快速線上開戶」系統，有別以往投資人需要先下載 App佔用手機容量，現在只要透過手機或電腦連上網路， 即可利用線上開戶系統快速完成開戶，若來不及完成所有步驟， 系統還會自行記錄執行步驟，待有時間的時候， 再繼續完成開戶作業，另， 為了減少投資人開戶流程中輸入文字的不便利， 投資人只要上傳雙證件，系統即能自動辨識證件文字， 大幅縮短資料輸入時間，值得一提的是，到富邦證券開戶， 投資人不一定要有台北富邦銀行帳戶，只要選擇設置資金管理帳戶( 分戶帳)—即可從40家銀行帳戶內， 挑選投資人經常往來之銀行帳戶，約定作為買賣台股或投資定期定額 ETF交割款出入金銀行帳戶， 省去多開一個指定交割銀行帳戶的麻煩。截至2018年底， 就有超過8千位投資人透過線上開戶系統完成開戶作業， 顯示如此便捷的開戶系統，讓投資人可以輕鬆開戶掌握投資契機。

富邦證券表示，活動期間首次開立證券戶， 且係透過線上開戶系統完成開戶，並完成證券交易成交不限金額， 就送超商200元商品卡，如又成功扣款定期定額ETF任一檔滿三 千元者，可再獲超商200元商品卡，此外，只要e指分享專屬開戶 連結給親友，親友透過該連結完成線上開戶，如親友符合「 新戶成交禮」資格，分享人就可以獲得超商100元商品卡， 回饋人數無上限！所有獲獎的客戶都可透過「富邦e+」App領取 電子序號，直接於門市使用，每次活動的領取使用率都高達8成以上 ，顯示客戶不僅習慣用「富邦e+」 APP下單，更習慣透過「富邦e+」直接兌換、 立即消費的貼心便捷服務。