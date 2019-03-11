（台灣英文新聞）櫃檯買賣股票市場現況：

一、開戶數：

本年3月8日累積開戶數為15,976,369戶，較2月27日累積開戶數15,963,783戶，增加12,586戶，增幅約0.08%。另本年3月8日現股當日沖銷累積開戶數為1,731,186戶，較2月27日現股當日沖銷累積開戶數1,725,547戶，增加5,639戶，增幅約0.32%。

二、華僑及外國人開戶數：

本年3月8日止華僑及外國人在各證券商累積開戶數174,517戶較2月27日開戶數174,579戶，減少62戶，減幅約0.03%。

三、股票成交量值概況：

(一)本年度上櫃股票截至3月8日止日均值為309.50億元，總成交金額為12,070.62億元，其中盤後定價交易金額為39.14億元。另本年度截至3月8日止現股當日沖銷交易總買進 成交金額占市場比重為35.94%，現股當日沖銷交易總賣出成交金額占市場比重為35.99%。

(二)本年度興櫃股票截至3月8日均值為9.39億元，總成交金額為366.22億元。

四、本年度上櫃有價證券截至3月8日止信用交易概況：

(一)得為信用交易家數計604家，較上週(截至2月27日止)得為信用交易家數601家，增加3家。

(二)融資餘額為469.67億元，較上週(截至2月27日止)融資餘額459.93億元，增加9.74億元，增幅約2.12%。

(三)融券餘額為133,939張，較上週(截至2月27日止)融券餘額143,375張，減少9,436張，減幅約6.58%。

(四)本年度信用交易成交值（不含資券相抵）之比例為12.29%，較上週(截至2月27日止)之比例12.22%，增加0.07%。

(五)本年度資券相抵交易成交值之比例為0.36%，較上週(截至2月27日止)之比例0.36%，增加0%。

櫃檯買賣債券市場概況：

本(108)年度截至3月8日止，累計營業天數41日

一、債券上櫃概況：（單位/億元，至小數2位）

(一)政府公債已上櫃計122期，發行餘額為5兆4,704.71億元，較上週減少550億元。

(二)普通公司債已上櫃計102家536期，發行餘額為1兆7,987.48億元，較上週減少6億元。

(三)轉換公司債已上櫃計157家186期，發行餘額為1,280.88億元，較上週減少8.38億元。

(四)交換公司債已上櫃計1家1期，發行餘額3.91億元，本週無異動。

(五)金融債券已上櫃計35家352期，發行餘額為9,057.91億元，較上週減少15億元。

(六)受益證券方面，金融資產證券化計3期，發行餘額為41.63億元，本週無異動。

(七)外幣計價國際債券已上櫃計604期約1,600.29億美元，本週無異動。

二、債券交易概況：（單位/億元，至小數2位）

(一)新臺幣債券總成交金額為8兆2,385.69億元，日均值為2,009.41億元，包含：

1.買賣斷交易1兆4,688.22億元，日均值為358.25億元，佔總成交金額比例為17.83%，其中：

等殖成交系統買賣斷成交金額為1兆331.25億元，佔買賣斷成交金額比率為70.34%。 營業處所買賣斷成交金額為4,356.98億元，佔買賣斷成交金額比率為29.66%（包含政府債券3,137.33億元，日均值為76.52億元；普通公司債960.11億元，日均值為23.42億元；金融債券239.19億元，日均值為5.83億元；外國債券20.35億元，日均值為0.5億元）。

2.附條件交易6兆7,697.47億元，日均值為1,651.16億元，佔總成交金額比例為82.17%，其中等殖成交系統成交金額為322.90億元，佔附條件成交金額比率為0.48%。

(二)國際債券

1.買賣斷交易，以美元計價之成交金額為0.15億美元，以人民幣計價之成交金額為7.79億人民幣，以紐幣計價之成交金額為0.01億紐幣。

2.附條件交易，以美元計價之成交金額為19.92億美元，以人民幣計價之成交金額為31.93億人民幣。

(三)債券自營商總公司計77家，其中得經營債券等殖成交系統買賣業務者計74家。

三、證券新金融商品交易概況：（單位/億元，至小數2位）

(一)債券借貸/融券交易：累計成交面額為291.5億元，其中營業處所成交0億元，

等殖成交系統成交291.5億元。

(二)公債發行前交易：累計成交面額為532億元。

(三)轉換公司債資產交換：

1.固定收益交易部分：目前已申報開放本項業務之證券商共20家，契約流通餘額共計489.88億元，本年度累計成交金額為82.01億元。

2.選擇權交易部分：目前已申報開放本項業務之證券商共20家，契約流通餘額共計764.93億元，本年度累計成交金額為130.07億元。

(四)利率衍生性商品：

1.利率交換：目前已申報開辦本項業務之證券商共16家，契約流通餘額共計5,047.69億元，本年度累計成交金額為177億元。

2.店頭衍生性商品電腦交易系統：目前簽約共37家，本年度累計成交金額528億元。

(五)結構型商品交易：目前已申報開辦本項業務之證券商共15家，契約流通餘額共計461.19億元，本年度累計成交金額316.94億元。

(六)股權衍生性商品：目前已申報開辦本項業務之證券商共12家，契約流通餘額共計1.63億元，本年度累計成交金額10.52億元。

(七)外幣保證金交易：目前已通過申請本項業務之槓桿交易商共3家，本年度累計成交金額1,360.8億元。

上櫃相關業務:

一、截至108年3月8日上櫃股票辦理情形：

(一)股票已上櫃家數：770家 (包含外國公司34家)

(二)當年度累計上櫃掛牌公司：4家

(三)本中心已同意櫃檯買賣契約，尚未掛牌家數8家 (勤凱、樂斯科、泰金-KY、勤崴、台生材、鈺太科技、雍智科技、萬年清)

(四)董事會通過，待核發同意函：0家

(五)俟董事會核議：0家

(六)待審議：1家 (台康生技)

二、截至108年3月8日興櫃股票辦理情形：

(一)股票已櫃檯買賣家數：248家 (包含外國公司8家)

(二)當年度累計興櫃掛牌公司：3家

(三)目前已受理尚未櫃檯買賣家數：0家

(四)當年度累計受理櫃檯買賣家數：1家（90至107年度累計申請計1,626家）

三、截至108年3月8日創櫃板辦理情形：

(一)目前登錄創櫃板家數：93家

(二)累計登錄創櫃板家數：149家

(三)當年度累計輔導家數：6家（102至107年度累計輔導計290家）

四、截至108年3月8日上櫃、興櫃、創櫃板總家數：1,111家

五、截至108年3月8日除一般股票外之上櫃股票辦理情形：

(一)TDR已掛牌家數：1家

(二)可轉換特別股已掛牌支數：1支

六、預計於未來一週掛牌公司(108.3.10~108.3.16)：

(一)一般類股：

無

(二)興櫃股票：

無