上週外資在集中市場賣超192.93億元　華新6.11萬張賣超最多

（台灣英文新聞／財經組綜合報導）根據台灣證券交易所統計，上週（2019/3/4~2019/3/8）外資在集中市場總買進金額為1,452.07億元，總賣出金額為1,645.00億元，賣超為192.93億元。
另統計自2019年年初至3月8日止，外資總買進金額為1兆2,533.15億元，總賣出金額為1兆1,709.22億元，累計買超為823.93億元。外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為12兆3,219.99億元新台幣，占全體上市股票市值的40.04%，較2月27日的12兆6,108.71億元新台幣，減少2,888.72億元。
就個股比較部分：
上週外資自集中市場買超最多的前三名上市公司為：
第一名：元大金：買進99,767千股，賣出51,798千股，買超47,969千股。
第二名：友達：買進174,632千股，賣出134,274千股，買超40,358千股。
第三名：台灣高鐵：買進39,582千股，賣出15,903千股，買超23,679千股。
上週外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司為：
第一名：華新：買進14,351千股，賣出75,460千股，賣超61,109千股。
第二名：新光金：買進38,743千股，賣出93,959千股，賣超55,216千股。
第三名：中信金：買進60,746千股，賣出115,935千股，賣超55,189千股。