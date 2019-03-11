上週外資在集中市場賣超192.93億元　華新6.11萬張賣超最多

（台灣英文新聞／財經組綜合報導）根據台灣證券交易所統計，上週（2019/3/4~2019/3/8）外資在集中市場總買進金額為1,452.07億元，總賣出金額為1,645.00億元，賣超為192.93億元。

另統計自2019年年初至3月8日止，外資總買進金額為1兆2,533.15億元，總賣出金額為1兆1,709.22億元，累計買超為823.93億元。外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為12兆3,219.99億元新台幣，占全體上市股票市值的40.04%，較2月27日的12兆6,108.71億元新台幣，減少2,888.72億元。