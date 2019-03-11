台北富邦銀行新設「台中大雅簡易型分行」金融服務延伸衛星鄉鎮

（台灣英文新聞／財經組綜合報導）台北富邦銀行看好台中大雅區的經濟發展潛力，新設「 台中大雅簡易型分行」，將金融服務從都會中心延伸至衛星鄉鎮， 以服務更多的在地客戶。北富銀表示， 大台中地區加入大雅簡易型分行後，金融服務版圖更加完整， 目前總計11家分行，且全數為新一代數位分行， 為大台中地區民眾提供更完善、客製化的金融服務。

北富銀自2013年5月開始，啟動全台分行改裝計畫， 並依各區域的經濟發展與金融服務需求，陸續調整全台分行據點， 除了於新北市、台中市、台南市、高雄市等地區設立新分行， 也將部分分行喬遷至更適合的位置。至今年3/11為止， 北富銀已打造112家新一代數位分行，今年預計再完成7家分行的 改裝，屆時北富銀全台新一代數位分行的數量將佔超過九成。

新設的台中大雅簡易型分行，地處文教住宅與商業區， 周邊有學校與商辦大樓，亦鄰近中部科學產業園區，且交通便利， 附近有高速公路、中彰快速道路， 以及連結台中市區與濱海鄉鎮的主要幹道中清路， 中清路沿線為密集的住商混合與中小企業廠區，來往人潮、 車潮眾多。北富銀指出，大台中地區既有分行多集中在市區、 豐原一帶，隨著大雅區的崛起，金融服務也走向衛星鄉鎮， 特別選在此處新設新一代數位分行， 希望能提供當地民眾更優質的金融服務。

在硬體部分，台中大雅簡易型分行的營業大廳有著圓弧造型的高櫃， 降低了金融機構的距離感， 讓客戶可以在更輕鬆的氛圍下洽辦金融業務；此外，大廳設有「 數位服務專區」，提供全方位的自助式金融服務， 讓客戶不需臨櫃申辦，可運用專區的智慧手機、平板電腦， 線上辦理新台幣轉帳/匯款/定存、換匯、申辦信用卡或貸款等， 省下等待的時間；而分行亦新設「行動理專」服務， 不論客戶身在何處，理專皆能運用平板電腦提供理財諮詢服務， 或協助客戶進行保單健診或行動投保，且投保系統已自動化， 能帶入客戶的基本資料，省去填寫要保書、多處簽名的麻煩， 大幅提高服務效率。

此外，為強化與在地客戶的互動，深耕在地市場， 大雅簡易型分行除了依當地民眾需求規劃各類講座， 提供專業的金融商品與理財資訊外，亦設有企業融資服務專員， 為分行周邊的中小企業客戶整合債務與投資管理，提供全方位規劃， 以專業的客製化服務深耕在地企業。

歡慶台中大雅簡易型分行全新開幕， 即日起至分行新開戶可獲贈獨家好禮富邦環保購物袋(限量200個 ，送完為止)，與客戶一起攜手保護地球；此外， 北富銀也將推出一波波理財優惠活動，例如基金手續費折扣、 外幣優利定存等，歡迎大台中地區的民眾親自至分行挖寶。